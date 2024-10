En un universo paralelo, Pierre Gasly es un futbolista profesional que a menudo sueña despierto con lo lejos que podría haber llegado en el automovilismo, si hubiera continuado su carrera en el karting. En este universo, sin embargo, el piloto francés de F1 se pregunta de vez en cuando si podría estar jugando en su club favorito, el París Saint-Germain, de haber tomado una decisión diferente en su adolescencia.

Si sigues a Pierre Gasly en Instagram, sabrás que este joven de 28 años de Rouen es un gran aficionado al fútbol ("No escribas fútbol", me advirtió en broma el mánager de Gasly, Guillaume Le Goff). El número del coche de Gasly, el 10, es un homenaje al legendario futbolista francés Zinedine Zidane, que lo llevó durante gran parte de su carrera internacional. Gasly se pasea habitualmente por el paddock con camisetas de fútbol, incluidas las del París Saint-Germain y las de la selección francesa. Organiza partidos en con sus colegas de Alpine para desahogarse después de un largo día en la pista (jugarán en un estadio de 30.000 localidades en Ciudad de México, según me cuenta el jefe de prensa de Alpine). El pasado mes de marzo, Gasly se convirtió en copropietario del FC Versailles, un club semiprofesional de la tercera división francesa.

Gasly empezó a jugar al fútbol a los 5 años. "Me encantaba", me dice con una enorme sonrisa en la cara. "Sinceramente, todavía sueño con ello. El deporte en sí, jugar al balón y estar con mis compañeros. Y todo el ambiente de estar con tu equipo, ir a sitios y desafiar a otros equipos de otras ciudades. Me encantó cada momento".

"Incluso esta mañana estaba diciendo: Creo que el día que me retire de la F1, entraré en un equipo de veteranos o en un club de veteranos sólo para jugar. Porque es realmente una gran, gran pasión mía".

Antes de que el jefe de relaciones públicas de Alpine le arrebatara la pelota a Gasly y se lo llevara a otra entrevista, hablamos de invertir en un equipo profesional, de verse obligado a elegir entre sus dos amores cuando era adolescente y de tener una vida fuera de la Fórmula 1.

Usted me dijo una vez que tenía un "buen nivel" cuando jugaba al fútbol de niño. ¿Qué calificaría usted de "buen nivel"?

Bueno, ¡está claro que lo perdí! [Nota del editor: los intentos de Gasly de demostrar sus habilidades futbolísticas poco antes de la entrevista no llegaron al "buen nivel"]. Pero entonces era bueno con el balón. Fuimos a la Copa de Francia y lo hicimos bien en la fase de clasificación para ser sólo un club pequeño.

Un día fuimos a la formación de Auxerre, que entonces era el campeón de Francia. Entonces tenían un entrenador muy famoso, Guy Roux, al que llegué a conocer. Y entré en la selección para la academia francesa.

Yo siempre corría mucho. Era extremo. Hasta los 11 años jugaba de media punta, y como extremo iba del ataque a la defensa, del ataque a la defensa. Así que, en realidad, eso fue muy bueno para mí, porque construí un cardio muy, muy bueno. Me esforzaba tanto en el karting como en el fútbol.

Cuando tenías 6 años, también empezaste a correr en karts. ¿Cómo compaginaba el fútbol, el karting y la escuela?

Cuando tenía 6 o 7 años -no recuerdo exactamente-, el colegio ofreció a mis padres [la oportunidad] de que me saltara un año, porque tenía muy buenas notas y estimaban que podía ir un año por delante de lo que iba. Y creo que mis padres fueron bastante listos al decir: "Bueno, preferimos que se quede [en su año actual] y que lo tenga fácil en lo que hace ahora en el colegio, porque así tendrá más tiempo libre para hacer deporte". Podía dedicar el resto de mi tiempo al karting y al fútbol. Y podía manejarlo bastante bien.

Cuando empecé a hacer competiciones de karting a los 9 años, luego empezó a complicarse con el fútbol. Cuando tenía 10 u 11 años, empecé a faltar a algunos entrenamientos aquí y allá. Y debido a las carreras, no podía ir a todos los partidos. Recuerdo que vine un domingo a un partido y al entrenador no le gustó que me concentrara más en el karting que en el fútbol. Y me dijo que como castigo me pondría en el segundo equipo. Y yo le dije: "A la mierda, no voy a jugar en el segundo equipo". Y ese día lo dejé.

Debió de ser una decisión difícil.

Me dije a mí mismo: OK, básicamente tengo que elegir. Pero en mi mente ya estaba claro. Aunque son mis dos grandes pasiones, mi amor por el karting y las carreras era un poco mayor. Además, creo que era algo más competitivo en el karting que en el fútbol: el primero me daba más trofeos. Llegó un punto en el que me di cuenta de que no podía dar lo mejor de mí en ambas disciplinas. Y eso no me gustaba.

"Necesito algo más que la Fórmula 1 en mi vida para equilibrarme mentalmente y

en un lugar feliz".

¿Hay cosas que hayas aprendido en el fútbol de las que te beneficies en el automovilismo? Has mencionado el cardio...

El cardio es sin duda una de ellas. Pero también el espíritu de equipo y el apoyo mutuo. En el fútbol a veces tienes que hacer un esfuerzo extra para compensar el error de un compañero. O a veces cometes un error y alguien tiene que cubrirte las espaldas. Y entonces, en el vestuario, aunque seáis niños, empezáis a crear lazos entre vosotros y comprendéis que vuestros mejores partidos son los que se disputan cuando hay una buena sinergia entre todos.

A mayor escala, en la F1 es lo mismo. Cuando estamos en la sala de ingenieros, es como un vestuario de fútbol. La única diferencia es que en la sala de ingeniería todo el mundo va bien vestido. Pero también en la Fórmula 1, tienes que conseguir que todos estén juntos y muy unidos como un equipo, y tienes que ser muy transparente y honesto, y tienes que tener a todo el mundo trabajando hacia el mismo objetivo. Así que creo que esa mentalidad de equipo era muy buena para tenerla desde joven.

El karting es más individual. En aquella época sólo estábamos mi padre y yo. No tienes un equipo detrás. Pero los miércoles, cuando iba a un partido o a un entrenamiento, estaba con otros chicos y tuve que entender que tenía que encajar y tener ese espíritu de equipo.

Y además, el deporte en general aporta esa estructura a tu vida. Por ejemplo, el entrenamiento es a las seis... tienes que estar allí a las seis. Tienes que hacer todos los ejercicios, seguir el proceso y practicar para mejorar y fortalecerte. Así que cuando eres niño, no lo ves necesariamente así, pero sí que aporta cierta estructura a tu trabajo, que es esencial para lo que hagas más adelante.

A principios de año decidió invertir en el FC Versalles. ¿Cómo surgió la idea?

Como gran aficionado al fútbol, siempre he querido estar involucrado de alguna manera en este deporte. Obviamente, no iba a participar como jugador. Pero siempre he pensado que si algún día llegaba una oferta atractiva, encontraría la manera de participar.

El propietario que se hizo cargo del FC Versalles el año pasado se puso en contacto conmigo a finales del año pasado porque vio que yo estaba muy metido en el fútbol, que iba a muchos partidos y veía mucho fútbol. Me explicaron su proyecto, su visión del club, lo que querían hacer y cómo. Y luego me preguntaron si me apetecía venir y unirme a ellos en este proyecto.

Evidentemente, el fútbol es un deporte muy complejo. Pero dado mi conocimiento de mi deporte y mi experiencia de trabajo en un entorno de alto rendimiento, estaban muy interesados en entender las normas de la F1 y cómo funcionan las cosas aquí, y de alguna manera utilizar algunos de esos conocimientos e introducir algunas de esas normas en el club.

Y como deportista, creo que también es un área en la que les aporto mucho. Intento ponerme en el lugar del jugador. Puedo decir: como deportista, yo personalmente, necesito que se cuide esto y esto y esto. En general, los propietarios no se fijan tanto en esas cosas. Probablemente lo ven más como un negocio, por lo que a veces se pierden un poco el lado del jugador. Pero cuando sabes cómo sacar el máximo partido de los chicos, eso se traduce en rendimiento sobre el terreno de juego. Son conversaciones muy interesantes. Y un punto de vista diferente del fútbol, que no tenía antes, pero que me gusta mucho.

En cuanto al valor, creo que coincidimos. Tuve muy buena conexión con los otros dos propietarios [Alexandre Mulliez y Fabien Lazare]. Y entonces pensé: "De acuerdo, es un proyecto muy atractivo. Y también a largo plazo. Necesito algo más que Fórmula 1 en mi vida para equilibrarme mentalmente y sentirme feliz. Y esto es algo que me encanta seguir, además de la Fórmula 1.

Obviamente, no participo en el día a día, pero todas las semanas nos ponemos al día. Y si están jugando, veo el partido. Estoy muy orgulloso de formar parte de ello.

Foto: Michael Potts / Motorsport Images

¿Cuáles son sus ambiciones para el FC Versailles? ¿Puede ser una historia de éxito como la del Wrexham A.F.C., que ascendió de la quinta división del sistema de ligas del fútbol inglés a la League One, de tercera categoría?

Estamos en tercera división. El objetivo a corto plazo es llegar a la segunda división, lo que obviamente es muy difícil porque es muy competitiva. El fútbol es muy grande, hay muchos clubes con grandes presupuestos y grandes estructuras. Así que es un buen reto, pero no vamos a escondernos de él. Para nosotros, está claro que queremos llegar a esa segunda división. Y a medio-largo plazo, llegar a primera división, que es un gran salto que ojalá dentro de unos años podamos dar".

Hablando del Wrexham: los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que compraron el club en 2020, se unieron al equipo Alpine F1 como inversores el año pasado. ¿Les pidió consejo antes de invertir en el FC Versailles?

No, pero está claro que me inspiró la historia con Ryan y el Wrexham. Como aficionado al fútbol, obviamente seguí su trayectoria con el Wrexham. Es una historia parecida a la mía. El fútbol no es mi industria. Y voy a entrar con otras personas que no proceden del fútbol. Y sí, ¡me encantaría jugar un partido amistoso entre el Wrexham y el Versalles en algún momento!

¿Ha pensado también en hacer una serie documental sobre el FC Versailles, como "Welcome to Wrexham"?

Eso está en proyecto, porque sí, necesitas exposición, necesitas patrocinadores. Cuanto más dinero tengas, cuanto mejor infraestructura tengas, mejor rendimiento obtendrás de los chicos. Así que tenemos que promocionar nuestro equipo de la mejor manera posible. Pero para ser justos, hay un gran equipo que se ocupa de él y están haciendo un trabajo muy bueno. Esperemos que las ambiciones y los resultados puedan acompañarnos.

Esta entrevista ha sido condensada y editada para mayor claridad.