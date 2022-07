Pierre Gasly: No estaría más cerca de Max Verstappen que en 2019

El AlphaTauri de la temporada 2022 de Fórmula 1 no le sienta del todo bien a Pierre Gasly, como él mismo confirma. El francés lucha con un tren trasero flojo en su AT03, que favorece el sobreviraje. Una similitud con el Red Bull RB15, con el que Gasly perdió claramente en la temporada 2019 como compañero de Max Verstappen y, por tanto, fue sustituido por Alexander Albon tras el parón veraniego.

"[La parte trasera suelta] es algo con lo que todavía estamos luchando", dijo Gasly sobre su coche de este año. "Realmente depende de las características del coche. Red Bull, por ejemplo, tiene mucha carga aerodinámica en el eje trasero, algo que nosotros no tenemos. Así que creo que realmente depende del coche que conduzcas".

Cuando se le preguntó si estaría más cerca de Verstappen con los nuevos "coches con efecto suelo" que hace tres años, respondió: "En realidad no. Depende de los factores, pero no creo que el balance me haya limitado entonces".

"Todo el mundo tiene la impresión de que la conducción es muy diferente ahora a la de años anteriores, cuando en realidad no lo es tanto", explica el piloto de AlphaTauri. "Se trata más del sentimiento. Los coches son definitivamente más rígidos y estamos conduciendo mucho más bajo, mientras que el año pasado los coches se conducían mucho más inclinados".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Peter Fox

"Pero ahora estamos justo en el suelo, lo que significa que sentimos muchos más los baches en el coche. Además, el manejo no es tan bueno como el año pasado. Sin embargo, en términos de conducción, no siento que haya tenido que cambiar mucho", dice Gasly.

"Creo que mi estilo de conducción cambia a lo largo de un fin de semana en función de las condiciones, el equilibrio del coche y la degradación de los neumáticos. Te adaptas constantemente al equilibrio del coche. Así que creo que, en general, mi estilo de conducción no ha cambiado fundamentalmente en comparación con el año pasado".