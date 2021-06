Gasly cree que podría rendir "al menos igual" que Pérez en Red Bull

El piloto francés debutó en la Fórmula 1 en la parte final de la temporada 2017 con Toro Rosso (hoy AlphaTauri) y se lució al año siguiente con el equipo de Faenza, lo cual le valió ser ascendido a Red Bull para tomar el lugar que dejó libre Daniel Ricciardo para 2019.

Sin embargo, Gasly no rindió como los jefes de Red Bull esperaban y fue enviado nuevamente a Toro Rosso con solamente 12 carreras disputadas, en las que logró un cuarto puesto como mejor resultado mientras que su compañero, Max Verstappen, cosechó dos victorias y otros tres podios en ese mismo período.

Gasly pudo reencontrarse con su mejor forma en el segundo equipo de Red Bull, logrando un segundo puesto en el GP de Brasil 2019 y una espectacular victoria en el GP de Italia del año pasado. En 2021 ya subió nuevamente al podio con un tercer lugar en el GP de Azerbaiyán y ha terminado dos las carreras en los puntos, excepto la primera en Bahréin.

Mientras espera que se defina su futuro para la temporada 2022, Gasly deslizó este jueves en la previa del GP de Estiria de Fórmula 1 que sus resultados con AlphaTauri "en el pasado han sido recompensados directamente o muy rápidamente con un salto a Red Bull".

"Y personalmente, eso es lo que me gusta", se sinceró Gasly. "Pero, objetivamente, ¿va a suceder? Depende de si Red Bull está dispuesto a hacerlo o no. Y es cierto que en este momento, no creo que sea lo que les guste. Pero veremos con más tiempo".

Pierre Gasly no rindió en Red Bull como el equipo esperaba en 2019. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Preguntado por Motorsport.com si el hecho de que "Checo" Pérez haya firmado un contrato por una sola temporada con Red Bull le abría una oportunidad para 2022, Gasly respondió: "Sí, seguro. Eso es algo que todavía no está claro. Al mismo tiempo, parece que está rindiendo bien allí".

El piloto mexicano, en siete carreras disputadas hasta ahora en 2021, ya logró una victoria, un tercer lugar y se encuentra tercero en el campeonato de pilotos, ayudando al equipo en su objetivo de vencer a Mercedes.

Gasly, de todos modos, se postuló firmemente diciendo que él podría obtener resultados como los que Pérez está logrando con el RB16B.

"Creo que podría rendir de la misma manera (que Pérez), por lo menos. Pero ya veremos. No sé qué pasará con Red Bull al final. Ellos tienen la pelota de su lado, porque manejan mi carrera, tienen el control", expresó.

"Conocen mi voluntad. Quiero luchar por las primeras posiciones. Ya tengo tres podios con AlphaTauri. Sé que si estoy con lo mejor de la parrilla, que es lo que son, están liderando el campeonato en este momento, sé lo que voy a ser capaz de hacer. Pero de momento es demasiado pronto para pensar en eso. Y como digo, me estoy centrando cada fin de semana en dar lo mejor de mí y espero que, como dije el año pasado, el resultado se vea recompensado en algún momento con una buena oportunidad".

Las opciones escasean en la Fórmula 1 para tener un buen monoplaza y Gasly, que cumplirá 25 años en julio próximo, se impacienta al ver que pilotos de su generación reciben mejores oportunidades.

"Lo que quiero es un coche competitivo. Estoy trabajando muy duro para ser un piloto muy completo. Y creo que eso es lo que estoy demostrando en la pista, estoy luchando con Ferrari, con McLaren incluso, de forma consistente, rindiendo en la clasificación y en las carreras, y creo que estoy mostrando un muy buen potencial. Todavía hay cosas que puedo hacer mejor, y que siempre intento cada fin de semana para mejorar. Pero habrá que ver las oportunidades que se presentan”.

"De momento no es una discusión que hayamos tenido con Red Bull. Tendremos que tenerla en algún momento. Porque obviamente veo que la gente de mi generación tiene la oportunidad de ir a mejores coches, y veo lo que son capaces de hacer. Y sé lo que soy capaz de hacer, y obviamente, eso es algo que quiero. Pero en este momento, no tengo las respuestas y lo único que puedo hacer es seguir rindiendo en la pista. Y creo que eso es lo que traerá estas otras oportunidades", insistió.

En caso de continuar en AlphaTauri para el año que viene, Gasly al menos encuentra consuelo en que el cambio reglamentario y el tope de gastos podrían dar mejores oportunidades a los equipos que persiguen a las escuderías top.

"Creo que nos adentramos en un futuro muy desconocido en términos de rendimiento entre los equipos. Creo que esto va a favorecer probablemente un poco más a los equipos de mitad de parrilla. Pero como he dicho muchas veces, creo que el conocimiento, las instalaciones que todos los equipos top han construido en los últimos 10 o 15 años, esto les va a dar ventaja".

"Son más eficientes, tienen más conocimientos sobre las cosas, y esto es algo que también llevarán en el futuro. Así que sigo esperando que haya una diferencia entre los equipos líderes y el resto, pero probablemente les dé un poco más de poder en relación con otros años, eso es seguro", finalizó.

