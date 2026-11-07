Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Gasly reclama mejor gestión a Alpine tras quedar detrás de Colapinto

Pierre Gasly señaló que las condiciones del circuito eran complicadas aunque había una esperanza de avanzar a la Q2. El francés admitió desconcierto por el ritmo de Alpine en mojado.

Luis Ramírez

Publicado: 7 nov 2026, 21:21

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de Brasil dejó un balance amargo para el equipo Alpine porque las condiciones de lluvia complicaron lo que parecía ser, al menos el viernes, un ritmo promisorio, pero además, ha dejado al francés Pierre Gasly con una sensación de que podía haber alcanzado la Q2.

En una Q1 sumamente compleja por la lluvia, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto quedaron eliminados de manera prematura. El piloto francés señaló que su último intento se vio comprometido al encontrarse en pista con su propio compañero de equipo.

Gasly, quien finalizó en la posición 18 justo por detrás del argentino, indicó:

"Perdí dos décimas en la recta trasera y terminé justo en su caja de cambios. Él venía a dos o tres segundos de su tiempo de vuelta”, señaló el francés quien indicó que Alpine deberá trabajar en estos temas para poder sacar el máximo provecho en los dos monoplazas cuando se presenten condiciones similares donde la visibilidad estaba comprometida.

“Creo que pudimos haberlo gestionado mejor. Desafortunadamente, esa vuelta en particular era mi mejor intento; casi le toco la rueda en la línea de meta y tuve que levantar el pie en la curva rápida", declaró al concluir la tanda en la zona de medios donde estaba Motorsport.com

Desconcierto en Alpine por la falta de ritmo sobre mojado

Más allá del incidente en pista, Gasly se mostró confundido ante el bajo rendimiento mostrado por el paquete aerodinámico de Alpine bajo las gomas de lluvia extrema.

"Creo que podríamos habernos colado a la Q2 en el puesto 15, pero mirando el panorama general, no estuvimos ahí en ninguna parte durante toda la sesión. Estoy un poco confundido de por qué se sintió tan mal", reconoció Pierre.

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De cara a la carrera donde arrancará en la posición 16 al avanzar posiciones por las sanciones a Max Verstappen y Lewis Hamilton espera poder corregir el desempeño del coche para ser competitivo en ritmo de carrera luego de que el sábado lo dejó desconcertado.

"Ya veremos mañana, es otro día. Sinceramente, la sensación ahí fuera fue muy mala y me cuesta entender cómo estamos tan lejos del ritmo. Estoy seguro de que como equipo lo analizaremos e intentaremos hacer un mejor trabajo para la carrera".

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