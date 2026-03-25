Pierre Gasly revela un casco especial para el GP de Japón de F1

Las decoraciones especiales serán numerosas en Suzuka, con un Racing Bulls con colores de Japón, la aparición de Godzilla en el Haas y de un lobo en el Mercedes.

Varios pilotos también llevarán diseños especiales en sus cascos. Uno de ellos es Pierre Gasly, que abandona su habitual decoración azul para pasar al blanco, con grietas en azul y dorado.

El diseño retoma el principio del Kintsugi, una tradición japonesa que consiste en utilizar polvo de oro para recomponer objetos rotos. Este método tiene como objetivo resaltar la historia imperfecta del objeto en lugar de intentar ocultarla.

"Quería incorporar un poco de cultura japonesa en el casco de este año, ya que Japón es un país que admiro y que significa mucho para mí", escribió el piloto de Alpine en la publicación de Instagram en la que presentó su casco.

"El Kintsugi es el arte japonés de abrazar la imperfección. Al reparar la cerámica con oro, pone en valor las grietas en lugar de ocultarlas, lo que simboliza la resiliencia, la sanación y la belleza que puede surgir de la adversidad."

Pierre Gasly pudo impregnarse de la cultura japonesa ya que, tras su título en GP2 y antes de su llegada a la Fórmula 1, Red Bull decidió hacerlo competir una temporada en la Super Fórmula en 2017.

Tenía previsto completar el campeonato pese a su debut en F1 a mitad de año y se quedó a solo 0,5 puntos de lograr el título frente a Hiroaki Ishiura, después de que la última ronda en Suzuka fuera cancelada debido a un tifón.

Gasly quiere confirmar los progresos de Alpine

Este fin de semana, Gasly volverá a un circuito que es uno de los pocos pilotos de la parrilla en no haber conocido únicamente en la F1. Tras un inicio de temporada difícil en Melbourne y actuaciones prometedoras que lo llevaron a la sexta posición en Shanghái, espera confirmar el potencial del Alpine.

"En China estuvimos en la pelea durante todo el fin de semana y, lógicamente, quería más, ya que sentía que teníamos mayor potencial y que el resultado podría haber sido aún mejor en circunstancias más favorables", declaró el francés. "Dicho esto, aprendimos mucho, lo que nos será útil de cara al futuro."

Pierre Gasly reste sur une sixième place à Shanghai. Photo de: Lars Baron / Getty Images

"Probablemente sea una buena señal marcharnos con una sensación de tarea inconclusa pese a un fin de semana exitoso, y espero que podamos seguir en esta línea en Japón, una de las citas que más espero."

"Es un país que aprecio mucho y donde corrí en 2017. Como siempre, pasaré tiempo en Tokio antes del Gran Premio, ya que es una de mis ciudades favoritas del mundo. Me encanta la cultura local y la gastronomía es increíble."

"Suzuka se presenta interesante con los nuevos monoplazas. Creo que no hay que fijarse objetivos, ya que este circuito presenta muchos desafíos únicos con su trazado rápido y fluido. Estoy listo para afrontarlos y espero que podamos estar inmediatamente en ritmo para lograr otro buen fin de semana y sumar más puntos antes de la corta pausa de abril."