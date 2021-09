Gasly, sorprendido por lo "frágil" de su alerón delantero

El incidente se produjo justo después de que el francés sufriera un aparatoso accidente en la salida de la carrera sprint del sábado en Monza, cuando su alerón delantero quedó atrapado bajo sus ruedas delanteras tras el contacto con el McLaren de Daniel Ricciardo.

Gasly también perdió un alerón delantero como resultado de un contacto en la primera carrera de la temporada en Bahréin.

El incidente de hoy se produjo cuando Gasly se pasó en una frenada y cortó por un bordillo "banana" al final de la segunda práctica, y el alerón se desprendió al instante.

Admitió que era sorprendente que el contacto hubiera causado el daño, y que su equipo podría tener que "revisarlo".

"Parece que nuestros alerones delanteros son bastante frágiles", dijo Gasly a Motorsport.com. "(Perdí uno) con Daniel en Monza, también en Bahréin, y Yuki (Tsunoda perdió uno) en Monza también".

"Tuve un poco de subviraje, así que iba a golpear el bordillo justo en el medio del coche y me abrí para hacerlo por detrás, pensando que iba a ser mejor. Y al final todo el alerón delantero se salió. Así que tenemos que ver si podemos hacer algo para eso, pero no es una gran preocupación".

"En casos como este los bordillos no están hechos para destruir el coche, sólo para frenar un poco. Fue un poco sorprendente".

Gasly terminó la FP2 en tercera posición, por detrás del dúo de Mercedes formado por Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Se espera que llueva el sábado, por lo que es poco probable que se ruede más en seco antes de la carrera del domingo.

Cuando se le preguntó si el rendimiento era realista, dijo: "Diría que es alentador. Esta mañana he sido sexto, y esta tarde tercero. Obviamente, sabemos lo que puede pasar el resto del fin de semana con las condiciones de mañana, y creo que es muy bueno hacer un buen tiempo hoy".

"No ha sido tan fácil, no me he sentido tan cómodo como de costumbre dentro del coche, hay que trabajar bastante. Pero creo que es bastante difícil para todos. Sólo estoy contento de que hayamos conseguido ser fuertes en ambas sesiones, porque es prometedor para el resto del fin de semana".

Como Max Verstappen iniciará desde el fondo por cambiar el motor, la tercera plaza del podio detrás de los dos pilotos de Mercedes podría estar abierta el domingo.

"Eso siempre trae más oportunidades, porque comienzan en la parte trasera", dijo Gasly. "Sabemos lo rápidos que suelen ser con el ritmo que tienen en carrera".

"Pero, sin embargo, creo que tenemos una buena oportunidad de empezar en la parte delantera, y potencialmente sumar algunos buenos puntos. Así que es alentador para el resto del fin de semana".