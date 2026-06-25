Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Austria

Piden a Leclerc imitar el enfoque de Lewis Hamilton para aprovechar el avance de Ferrari

Guenther Steiner cree que Charles Leclerc debe aprender del enfoque asertivo de Lewis Hamilton en Ferrari

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

El exjefe del equipo Haas de Formula 1, Guenther Steiner, dice que Charles Leclerc debe aprender de la determinación y el enfoque mental de Lewis Hamilton para sacar el máximo de Ferrari.

Tras la victoria revelación de Hamilton para la escudería de Maranello en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Steiner argumentó que Leclerc no debería centrarse solo en los datos de telemetría o los reglajes técnicos, sino también en cómo trabaja Hamilton con el equipo.

"Charles es un piloto de carreras muy rápido. Charles también es inteligente. Se subirá al carro, al carro de Lewis Hamilton, como vimos en Monte Carlo," dijo Steiner durante una aparición en The Red Flags Podcast. 

"Dijo: 'Quiero lo que Lewis tenía en su coche, los frenos, necesito ir en esa dirección.' Le dio la confianza de que lo que hace Lewis es bueno, y ahora tiene que usar lo que hace Lewis y quizá dar un paso atrás para avanzar.

"Necesita decir: 'Lo hice a mi manera, obviamente la manera de Lewis funcionó mejor porque ganó una carrera y yo no, y ahora necesito volver y ver qué hace e intentar ser más rápido que él.'

Más de la F1 :

"Pero en el equipo, no necesita hacer nada porque creo que de todos modos tiene mucho crédito dentro del equipo. Lleva allí mucho tiempo, y estará allí durante mucho tiempo después de haber firmado su contrato."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Steiner argumentó que Leclerc necesita aprender del enfoque proactivo de Hamilton y de su disposición a enfrentarse al equipo cuando sea necesario. Añadió: "Con Charles, no creo que esté en el coche; el equilibrio de estos coches es bastante bueno. Pero creo que lo que Charles aprenderá de lo que hizo Lewis tiene más que ver con cómo abordó conseguir que se hiciera a su manera.

Más de la F1 :

"La parte mental es más [importante] que la parte técnica aquí. Lewis no estaba contento el año pasado. El mundo lo vapuleó, pero siguió haciendo lo que sentía que necesitaba hacer, y creo que lo que Charles sacará de esto es: 'Tengo que mantener mi postura', porque cuando cambiaron los frenos del coche de Lewis, lo convencieron de quedarse con los antiguos hasta que él mismo se convenció de que también los necesitaba.

"Así que, para él, lo más importante es aprender cómo Lewis lidió mentalmente con eso."

Hamilton ocupa actualmente el segundo puesto en el campeonato de pilotos con 115 puntos, mientras que Leclerc es cuarto con 75 puntos.

Share Or Save This Story

Artículo previo “Queremos lograr un buen progreso”: Checo Pérez confía en las mejoras de Cadillac en Austria
Artículo siguiente Alonso responde a los rumores sobre Alpine y su futuro en la F1

Top Comments
More from
Lydia Mee

Pierre Gasly finalmente recibe el trofeo de Mónaco tras la apelación de sanción de Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Pierre Gasly finalmente recibe el trofeo de Mónaco tras la apelación de sanción de Alpine

Neymar Jr comparte un mensaje inspirado en Lewis Hamilton tras su debut con Brasil en el Mundial

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Neymar Jr comparte un mensaje inspirado en Lewis Hamilton tras su debut con Brasil en el Mundial

Liam Lawson revela que el abuso online lo llevó a silenciar las redes de la F1: "Nunca vi nada igual"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Liam Lawson revela que el abuso online lo llevó a silenciar las redes de la F1: "Nunca vi nada igual"
More from
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton revela que una lesión en el cuello afectó su 2025 con Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Lewis Hamilton revela que una lesión en el cuello afectó su 2025 con Ferrari

Russell: Ferrari y Lewis Hamilton, una "gran amenaza" para la candidatura al título de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Russell: Ferrari y Lewis Hamilton, una "gran amenaza" para la candidatura al título de F1 2026

Sería "tonto" que Ferrari no escuchara a Lewis Hamilton, dice Damon Hill

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Sería "tonto" que Ferrari no escuchara a Lewis Hamilton, dice Damon Hill
More from
Ferrari

Charles Leclerc explica su vida en los negocios fuera de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Charles Leclerc explica su vida en los negocios fuera de la F1

Villeneuve pide a Ferrari que favorezca a Lewis Hamilton, pero ¿ocurrirá?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Villeneuve pide a Ferrari que favorezca a Lewis Hamilton, pero ¿ocurrirá?

Ferrari confirma que llevará el nuevo motor al GP de Austria de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Ferrari confirma que llevará el nuevo motor al GP de Austria de F1

Últimas noticias

Lewis Hamilton revela que una lesión en el cuello afectó su 2025 con Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Lewis Hamilton revela que una lesión en el cuello afectó su 2025 con Ferrari

Márquez-Acosta: un desafío mutuo para el futuro dúo de Ducati en MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Márquez-Acosta: un desafío mutuo para el futuro dúo de Ducati en MotoGP

F1 GP Austria 2026: A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes de Colapinto y Checo Pérez

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
F1 GP Austria 2026: A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes de Colapinto y Checo Pérez

Piastri admite que McLaren solo debe intentar sobrevivir en lo que llegan nuevas actualizaciones

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Piastri admite que McLaren solo debe intentar sobrevivir en lo que llegan nuevas actualizaciones