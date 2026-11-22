Fórmula 1 Las Vegas GP

Piastri rechaza advertencias de McLaren tras pelear con Norris en Las Vegas

El australiano remontó desde el 17.º puesto de la parrilla hasta su primer podio desde mayo en Las Vegas

Lydia Mee

Publicado: 22 nov 2026, 8:17

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El piloto de McLaren, Oscar Piastri, dice que él y su compañero de equipo Lando Norris "no necesitan que les digan" cómo competir entre ellos, después de que la escudería de Woking advirtiera a sus pilotos que tuvieran cuidado durante su batalla en el Gran Premio de Las Vegas.

El piloto australiano salió 17.º después de una penalización de 10 puestos en la parrilla por un cambio de motor, pero remontó entre el pelotón para terminar tercero, por detrás del ganador Max Verstappen y Norris. Fue su primer podio desde Miami en mayo.

Tanto Norris como Piastri compitieron entre ellos en las etapas finales, con el campeón de 2025 Norris adelantando a Piastri para quedar segundo. Sky Sports le planteó a Piastri que el equipo les había advertido que mantuvieran la cautela, una instrucción que no pareció acoger bien por radio.

"Sí, sabemos lo que hacemos. No necesitamos que nos lo digan", dijo.

"Para el equipo, fue un gran resultado. Obviamente nos acercamos un poco en algunos momentos, pero ambos teníamos muy claro cuál era el objetivo, que era sumar tantos puntos para el equipo como fuera posible.

"Así que definitivamente no competimos demasiado duro. Competimos entre nosotros de forma muy inteligente."

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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Piastri calificó la carrera de "extraña", con el rebufo haciendo imposible que nadie se escapara.

"Obviamente un pelotón enorme, con el rebufo siendo tan importante. Nuestro ritmo en general fue bastante bueno. Obviamente nos falta un poco en las rectas, pero lo compensamos en las curvas", dijo.

"Fue simplemente un poco raro en cuanto a los adelantamientos y dónde se adelantaba. No fue normal. Había algo de estrategia con los botones utilizados, y dónde usar tu energía, dónde ahorrarla y cosas así."

Con dos rondas restantes en la temporada, Norris y Piastri ocupan el quinto y séptimo lugar en la clasificación de pilotos con 264 puntos y 167 puntos, respectivamente. Norris está empatado a puntos con George Russell de Mercedes en cuarto lugar.

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