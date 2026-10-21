Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Oscar Piastri emite un preocupante veredicto sobre McLaren con seis carreras restantes

Oscar Piastri cree que es poco probable que McLaren resuelva los problemas de rendimiento de su MCL40 antes del final de la temporada 2026 de Formula 1

Alex Harrington

Publicado: 21 oct 2026, 17:26

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El piloto de McLaren en la Fórmula 1, Oscar Piastri, ha admitido que es muy probable que su equipo no encuentre una solución a sus problemas antes del cierre de la temporada 2026. Con solo seis carreras por delante, el australiano cree que el monoplaza ha alcanzado su límite.

“Creo que a corto plazo, esto es probablemente lo mejor que va a llegar”, declaró ante los medios. “Malasia fue otro buen paso adelante para entender lo que debo hacer para acercar fundamentalmente el auto a donde me gustaría que estuviera”.

“No creo que vayamos a tener respuestas mágicas este año”.

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Las regulaciones de 2026 han traído cambios drásticos que a varios pilotos de la parrilla les está costando entender por completo.

“Los monoplazas en sí son muy diferentes”, señaló Piastri. “Los neumáticos también son bastante distintos, así que eso no va a cambiar pronto. Sin duda estoy haciendo progresos, [pero] todavía no me siento tan cómodo como me gustaría”.

Piastri describió el rendimiento de McLaren como un todo o nada.

“O estás bastante lejos o eres realmente rápido. No hay un punto medio”, afirmó. Al preguntarle qué hay detrás de estos cambios drásticos de rendimiento, bromeó: “Si lo supiera, sería una persona mucho más feliz”.

También admitió que su compañero de equipo y actual campeón, Lando Norris, en ocasiones ha hecho lucir al auto por encima de sus posibilidades reales, exhibiendo más rendimiento del que el monoplaza es capaz de ofrecer.

“Algunas de las vueltas que Lando ha hecho en clasificación para poner el auto en la pole han sido mejores de lo que el auto merece”, dijo, mostrando su faceta de equipo. Norris ha descrito el auto como “mentalmente agotador” de manejar, y el director del equipo, Andrea Stella, también ha coincidido con Piastri, confirmando que los problemas de fondo del MCL40 no se solucionarán hasta el monoplaza de 2027.

Piastri ocupa la séptima posición del campeonato con 138 puntos sin victorias en grandes premios esta temporada. McLaren, actual campeón de constructores, se ubica tercero con 339 puntos, pero con solo siete de ventaja sobre un resurgente Red Bull antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

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