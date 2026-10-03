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Fórmula 1 GP de Bahrein

Piastri comparte un momento especial con McLaren junto a un aficionado que le sirve de inspiración

Oscar Piastri compartió un momento emotivo con Harry, un joven piloto de karts que ha superado dos veces la leucemia, durante el fin de semana del Gran Premio de Baréin.

Lydia Mee Filip Cleeren
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

McLaren ha compartido un momento conmovedor entre Oscar Piastri y un joven aficionado llamado Harry.

En medio de la ajetreada agenda del Gran Premio de Baréin, la escudería de Woking organizó un encuentro entre el joven aficionado —que ha vencido dos veces a la leucemia y actualmente compite en karting de dos tiempos— y su héroe de las pistas.

El piloto australiano le enseñó a Harry el box de McLaren, le explicó cómo funciona su volante de F1, se hizo fotos con él, le firmó su gorra de Piastri y le dio algunos consejos fundamentales sobre el karting.

"Bueno, en mi caso, siempre me iba mucho mejor cuando me aseguraba de divertirme", explicó Piastri. "Y también hay que intentar seguir aprendiendo. Si tienes un objetivo que quieres alcanzar, eso le da un poco más de sentido a tus entrenamientos".

El momento no tardó en llamar la atención de los aficionados. "Voy a llorar. Esto es tan conmovedor. Me alegra mucho saber que venció a la leucemia dos veces y que pudo conocer a Oscar y recibir sus consejos. Le deseo a Harry una vida larga, feliz, segura y saludable", comentó un aficionado en X.

 

"Momentos especiales. Buena suerte, Harry, y gracias, Oscar y McLaren. Me encanta esto", publicó otra persona, mientras que otro comentario decía: "Demuestra una vez más cómo los equipos y los pilotos pueden ser grandes modelos a seguir y una fuente de inspiración para los jóvenes, ¡y para los no tan jóvenes!".

Otros comentarios incluían: "Bien hecho, Oscar. Un piloto campeón" y "Los pilotos de la parrilla son todos buena gente".

Piastri se clasificó séptimo para el Gran Premio de Baréin en Malasia, pero saldrá sexto en la parrilla, ya que Isack Hadjar, de Red Bull, recibirá una penalización de cinco puestos en la parrilla. De cara a la carrera de mañana, el piloto de 25 años no espera un "panorama muy diferente" en el gran premio.

"Diría que ayer nos vimos bastante bien en las series largas, pero nuestras tandas fueron ligeramente más cortas que las de los demás. Así que, teniendo en cuenta el número de vueltas que dimos, parece bastante bueno, pero no espectacular en comparación con el resto", explicó a los medios de comunicación en Sepang.

"Obviamente, el aire sucio es un tema bastante importante aquí, porque hay bastantes tramos de alta velocidad y curvas muy largas, así que tendremos que esperar a ver qué pasa.

Habrá que tener muy en cuenta la estrategia, dado el grado de desgaste que hay, pero no espero que el panorama sea muy diferente mañana".

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