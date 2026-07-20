Piastri quedó molesto por no ver una sanción o llamada de atención a Leclerc por la colisión

Oscar Piastri ha expresado su desacuerdo con la decisión de los comisarios del Gran Premio de Bélgica de no imponer ni siquiera una advertencia a Charles Leclerc tras la colisión que sufrieron en la carrera de Fórmula 1 del domingo.

Leclerc y Piastri luchaban por el tercer puesto en la octava vuelta cuando el piloto McLaren colocó su monoplaza por el exterior del Ferrari al entrar en la zona de frenada de Les Combes. Sin embargo, el neumático trasero izquierdo de Leclerc rozó la rueda delantera derecha de Piastri, lo que provocó daños en el suelo del MCL40, pero los comisarios decidieron no tomar ninguna medida.

"Al acercarse a la curva 5, el coche 81 se desplazó para adelantar al coche 16 por el exterior", se lee en el informe de los comisarios de la FIA. "El coche 81 se solapó ligeramente con el coche 16, pero el eje delantero del coche 81 no se encontraba por delante del eje delantero del coche 16 y no había posibilidad de que el coche 81 completara un adelantamiento desde esa posición.

"A juicio de los comisarios, el coche n.º 16 no empujó deliberadamente al coche n.º 81 fuera de la pista. El coche n.º 16 siguió la trazada antes de la entrada a la curva 5, desplazándose ligeramente hacia la izquierda para abrirse de cara a la curva 5, y se produjo un contacto lateral entre los dos coches.

"Dadas las circunstancias, los comisarios decidieron no tomar ninguna medida adicional".

Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Quizá Piastri no era plenamente consciente del razonamiento de los comisarios cuando habló con los medios tras la carrera, pero está claro que no compartía su opinión.

"Desde donde yo estaba, iba por la línea blanca y me vi apretujado", relató el australiano. "Creo que, en primer lugar, tuvimos mucha suerte de que no se produjera un accidente más grave porque, ya sabes, básicamente tocamos ruedas al inicio de la zona de frenada.

"Pero la verdad es que no sé muy bien adónde se suponía que tenía que ir, así que el hecho de que no hubiera… No digo que tuviera que ser necesariamente una sanción, pero al menos una bandera blanca y negra o algo por el estilo, porque si pensamos que eso está bien… Quiero decir, una cosa es que se produzcan roces como ese, pero el mero hecho de saber que puedes dejar a todo el mundo el espacio mínimo imprescindible y salirte con la tuya, no es la situación más agradable en la que estar, en mi opinión".

Según Juan Pablo Montoya, siete veces ganador de Grandes Premios, Leclerc tenía derecho a dejar a Piastri "el espacio mínimo imprescindible", tal y como lo expresó este último, según las normas. El colombiano declaró a F1 TV que, de todos modos, Piastri no estaba lo suficientemente cerca como para merecer espacio de adelantamiento.

"Como [Leclerc] va lo suficientemente por delante, ya sabes, cuando tienes la posición, ya sabes a qué me refiero; cuando eres el coche que adelanta, tienes que estar a su lado, al menos a la altura del retrovisor; la rueda tiene que estar, como mínimo, a la altura del retrovisor del piloto para que el otro piloto respete tu espacio", reflexionó Montoya.

"¿Sabes cuál es el problema? El espacio de adelantamiento es el ancho de un coche, y cuando [hubo] contacto, ese ancho de coche seguía ahí. Estaba justo, pero estaba ahí. Ese es el problema. La norma no dice que haya que dejar el ancho de un coche más 20 pulgadas para que no se toquen. La norma dice que es el ancho de un coche.

Juan Pablo Montoya Foto de: Erik Junius

"Así que es una zona realmente gris, y vamos, seamos sinceros, ¿adónde demonios iba? Y sobre todo medio coche por detrás antes de la frenada. Si estás en posición, atacas. ¿Pero ahí?"

Leclerc llegó a liderar la carrera durante 13 vueltas, gracias a una intervención del coche de seguridad virtual en el momento oportuno, y terminó segundo por detrás de Kimi Antonelli, mientras que Piastri acabó en quinta posición con un ritmo deficiente al final de cada tanda. El daño causado por la colisión anterior c le costó entre dos y tres décimas por vuelta, según declaró McLaren.

"En el primer tramo, creo que los daños fueron el factor decisivo, porque perdí una buena parte de la carga aerodinámica y eso afectó bastante al equilibrio del coche, así que lo pasé muy mal desde ese momento hasta que pudimos cambiar el alerón delantero y compensarlo un poco", explicó Piastri.

"Creo que la segunda tanda mejoró bastante en cuanto Lewis se puso por delante. El coche era complicado de pilotar en aire limpio, y una vez que Lewis se puso por delante y yo me vi en una estela densa, volvió a ser increíblemente duro; pero en cuanto perdí más o menos un segundo y medio o dos segundos, el ritmo se estabilizó de nuevo. Pero, aun así, el coche seguía dañado, así que eso fue sin duda un factor determinante. No obstante, estoy de acuerdo en que parecíamos muy competitivos al principio de las tandas y quizá no tan buenos al final".

Información adicional de Ronald Vording

Fotos del GP de Bélgica — Domingo