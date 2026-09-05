Piastri está bajo investigación y la parrilla aún puede cambiar en Italia

Aunque todas las miradas están obviamente puestas en Pierre Gasly, autor de una increíble primera pole position en F1 en Monza, Oscar Piastri firmó una gran actuación al situarse en la tercera posición de la parrilla de salida provisional del Gran Premio de Italia 2026.

Sin embargo, el australiano - que tuvo que abortar rápidamente su último intento y no pudo aspirar a más en la Q3 - está bajo amenaza ya que está bajo investigación de los comisarios por un incidente que tuvo lugar en la Q2.

Mientras los Red Bull se ponían en orden de batalla, con Max Verstappen asumiendo el inusual papel de escudero de lujo para intentar ayudar a Liam Lawson a meterse en la Q3, Piastri se encontró en una situación comprometida.

El McLaren con el número 81 salía por su parte de boxes y redujo muchísimo la velocidad para intentar molestar lo menos posible a los rivales en vuelta lanzada. Si bien pudo ralentizar lo suficiente para que Verstappen afrontara la primera chicana sin bloqueo, en cambio no pudo apartarse rápidamente del camino de Lawson.

El neozelandés se vio obstaculizado y luego no pudo mejorar su tiempo. Piastri fue puesto bajo investigación y tendrá que dar explicaciones ante los comisarios a las 17:40 en el paddock de Monza. Se arriesga, según los estándares, a una penalización de tres puestos en la parrilla.

Cabe recordar que Lawson - penalizado por cambios de motor - tenía asegurado salir desde el fondo de la parrilla, pero Red Bull quería hacerlo pasar a la Q3 para que ayudara a Verstappen en la lucha por la pole.