Piastri está bajo investigación y la parrilla aún puede cambiar en Italia
Tercero en la clasificación del Gran Premio de Italia 2026 de F1, Oscar Piastri está bajo la amenaza de una sanción tras un incidente en la Q2.
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Las fotos del sábado del Gran Premio de Italia de F1 2026
Aunque todas las miradas están obviamente puestas en Pierre Gasly, autor de una increíble primera pole position en F1 en Monza, Oscar Piastri firmó una gran actuación al situarse en la tercera posición de la parrilla de salida provisional del Gran Premio de Italia 2026.
Sin embargo, el australiano - que tuvo que abortar rápidamente su último intento y no pudo aspirar a más en la Q3 - está bajo amenaza ya que está bajo investigación de los comisarios por un incidente que tuvo lugar en la Q2.
Mientras los Red Bull se ponían en orden de batalla, con Max Verstappen asumiendo el inusual papel de escudero de lujo para intentar ayudar a Liam Lawson a meterse en la Q3, Piastri se encontró en una situación comprometida.
El McLaren con el número 81 salía por su parte de boxes y redujo muchísimo la velocidad para intentar molestar lo menos posible a los rivales en vuelta lanzada. Si bien pudo ralentizar lo suficiente para que Verstappen afrontara la primera chicana sin bloqueo, en cambio no pudo apartarse rápidamente del camino de Lawson.
El neozelandés se vio obstaculizado y luego no pudo mejorar su tiempo. Piastri fue puesto bajo investigación y tendrá que dar explicaciones ante los comisarios a las 17:40 en el paddock de Monza. Se arriesga, según los estándares, a una penalización de tres puestos en la parrilla.
Cabe recordar que Lawson - penalizado por cambios de motor - tenía asegurado salir desde el fondo de la parrilla, pero Red Bull quería hacerlo pasar a la Q3 para que ayudara a Verstappen en la lucha por la pole.
Share Or Save This Story
Instan a Red Bull a mantener a Lawson para el GP de España en Madrid
Hadjar se perderá el GP de Italia y Tsunoda seguirá en Racing Bulls
El arma secreta que Racing Bulls alista contra Alpine en Monza: el alerón macarena
Montoya advierte que McLaren se está volviendo "difícil de detener" en la F1 2026
Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher
McLaren "no está en la lucha por la pole" en Monza, admite un desanimado Norris
Últimas noticias
Colapinto: “Estaba muy cerca de Gasly en la Q1 y luego él mejoró; quiero entender por qué”
Piastri está bajo investigación y la parrilla aún puede cambiar en Italia
La sorprendente parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026 en Monza con las penalizaciones
Gasly le da a Alpine una histórica pole en Italia; Colapinto sale 7° y Checo Pérez, 17°
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments