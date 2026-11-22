Fórmula 1 Las Vegas GP

Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas

McLaren esperaba sufrir con la velocidad en recta en Las Vegas debido a decisiones de diseño incorporadas desde el inicio, pero los pilotos igualmente terminaron decepcionados

Stuart Codling Filip Cleeren

Publicado: 22 nov 2026, 1:05

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Oscar Piastri evitó repetir el veredicto de su compañero de equipo Lando Norris, quien dijo que la velocidad punta de McLaren en Las Vegas fue "simplemente impactante". Pero sí reconoció que el margen del déficit respecto a sus rivales fue sorprendente, especialmente en relación con aquellos que usan las mismas unidades de potencia Mercedes.

Piastri marcó el séptimo mejor tiempo en la clasificación final con una vuelta que describió como "desordenada", mientras que Norris fue quinto. El primero recibirá de todos modos una penalización de 10 lugares por montar un quinto motor de combustión interna (ICE) nuevo esta temporada, superando el cupo de cuatro, aunque se beneficia de una nueva especificación de turbocompresor que fue desarrollada por Mercedes bajo el marco de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO) de la FIA.

"Después de la Q2, estaba bastante contento con cómo había ido", dijo.

"Y después la Q3 fue un poco desordenada por varios motivos. Intentar conseguir el rebufo correcto es… si no lo consigues, prácticamente ni vale la pena salir.

"Incluso al abrir la vuelta aquí, creo que hay cierta diferencia entre los coches, cuánta energía usan para la curva uno, y si eso es medio segundo, puede ser la diferencia de tres o cuatro décimas en la recta más adelante en la vuelta.

"Así que es difícil hacerlo bien y hubo algunas cosas que probablemente revisaremos para ver si podemos hacer un trabajo un poco mejor. Pero mis vueltas también fueron un poco desordenadas".

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

McLaren llevó una nueva especificación de piso a Las Vegas, pero solo una de estas estuvo terminada a tiempo, por lo que se le entregó a Norris. Finalmente, su rendimiento en la Q3 se vio comprometido por una bolsa de plástico que quedó enredada en una de las 'aletas' del piso.

Esta temporada, el MCL40 ha tenido dificultades con la velocidad punta, en parte por razones aerodinámicas, pero principalmente porque el equipo optó por relaciones de caja más cortas que algunos rivales. Para ahorrar peso, el equipo eligió la distancia entre ejes más corta permitida, lo que limitó las ganancias aerodinámicas disponibles del piso y la carrocería por delante de las ruedas traseras.

El jefe del equipo, Andrea Stella, también dijo recientemente, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, que las elecciones de relaciones de caja estuvieron determinadas por expectativas sobre las características de la unidad de potencia que no terminaron de alinearse con el producto final. Maximizar el potencial de la unidad de potencia ha sido uno de los temas con los que McLaren ha lidiado durante toda la temporada.

"Es difícil saberlo y nos tomó por sorpresa, para ser sincero", dijo Piastri.

"No creo que esperáramos que fuera un problema tan grande. En Monza estuvimos bien y lo extraño para nosotros es que es sobre todo en comparación con los otros coches con motor Mercedes.

"Así que quizá mucha gente quitó carga aerodinámica y nosotros no quitamos la suficiente, pero parece un paso bastante grande que nos estaba faltando en los entrenamientos.

"No sé si sigue siendo igual ahora, pero definitivamente parecemos, por una razón u otra, bastante lentos en las rectas".

Los efectos del 'rebufo' aerodinámico en el circuito de Las Vegas resultaron inesperadamente potentes, como demostró Kimi Antonelli, de Mercedes, quien marcó el mejor tiempo de todos pese a rodar muy cerca detrás del Racing Bulls de Arvid Lindblad durante toda su vuelta. Normalmente, el 'aire sucio' comprometería el rendimiento en curva, pero en las frías condiciones de una fría noche de noviembre en el desierto de Nevada, las curvas lentas estaban resbaladizas casi sin importar la posición respecto a los coches de delante.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

La observación de Piastri sobre los otros coches Mercedes también se sostiene. Los datos de telemetría de sus vueltas más rápidas en la Q3 indican que Piastri perdía hasta 10km/h frente a los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la recta principal, que recorre el Las Vegas Strip. Piastri los superó en el global principalmente por levantar mucho más tarde el acelerador y frenar más tarde en curvas clave.

"Definitivamente, teníamos cierta preocupación sobre qué tan adecuada sería para nuestro coche la exigencia de este circuito", dijo Stella.

"Por razones de las que ya hemos hablado antes, desarrollar velocidad a muy alta velocidad. Porque no se trata solo de la velocidad punta, sino también de la velocidad punta combinada con el rebufo que todos intentan encontrar.

"Así que entras en regímenes de funcionamiento del motor que, con nuestras relaciones [de caja], no son ideales. Sabemos que la resistencia desde el punto de vista aerodinámico no es un punto fuerte. Pero discutimos en el debrief que necesitamos mirar de forma integral todas las condiciones que influyen en la velocidad punta".

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