Piastri advierte: "Spa y Monza se van a llevar una decepción" con los F1 de 2026

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña se torció rápidamente para Oscar Piastri, que se vio envuelto en un incidente ya en la primera vuelta que dañó gravemente su alerón delantero y le obligó a hacer una parada temprana en boxes.

"Me quedé atrapado entre dos coches al acercarme a la curva 6, básicamente", se lamentaba. "El alerón delantero se rompió y luego tuve que parar en boxes, y eso fue todo".

A partir de ahí, fue una carrera de largo recorrido para el australiano, que finalmente se quedó a las puertas de los puntos a pesar de los problemas que sufrieron Kimi Antonelli y Max Verstappen por delante de él.

Al preguntarle cómo le había ido la carrera desde que salió de boxes, y en concreto su remontada en el pelotón, el australiano respondió : "En realidad no había pelotón. Pero bueno, la primera vuelta en este tipo de circuitos es, sencillamente, un caos. Es casi como una salida de carrera con varias categorías".

"Porque estaba intentando adelantar a [Arvid] Lindblad y me parecía que tenía más potencia que él. Luego, [Liam] Lawson me adelantó, y parecía tener aún más potencia que yo. Es un auténtico caos".

"Intentamos evaluar nuestra velocidad en relación con el coche que va delante, sin perder de vista al que viene detrás. Sinceramente, me sorprende que [este tipo de incidentes] no ocurran más a menudo".

Oscar Piastri (McLaren) Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Los Grandes Premios anteriores, entre Canadá y Austria, habían hecho olvidar en cierta medida lo que algunos han denominado la "carrera de yoyó", propia de la normativa actual, y que implica que las diferencias en el uso de la energía eléctrica dan lugar, a pesar de los adelantamientos, a un statu quo en el que los pilotos se encontrarían, por turnos, con exceso de potencia o sin ella.

"Creo que en estos circuitos, donde hay muchas rectas y no se circula a plena potencia, es sencillamente caótico", añadió Piastri. "En Austria, la carrera podría haber sido un poco caótica. Pero como todas las rectas se encuentran al principio de la vuelta, no te quedas sin potencia tan rápido".

"En cambio, aquí, en cuanto llegas a la mitad de la curva 6, ya te quedas sin batería en una vuelta normal. Luego, llegas a la curva 9 : hay tantas rectas en las que no se circula a plena potencia que, dependiendo de si se opta por ahorrar o por utilizar la energía, la diferencia es enorme. Creo que se debe al trazado del circuito".

"Va a ser triste en Spa y e n Monza, pero así son las cosas".

"Una gran moneda al aire"

Oscar Piastri (McLaren) Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

La impresión que tienen algunos observadores es que, a menudo, cuando un piloto intenta una maniobra en una curva o utilizando más energía, se ve rápidamente a merced del rival al que acaba de adelantar. De modo que el primer adelantamiento puede verse simplemente como un derroche de energía.

Cuando se le pregunta si le resulta difícil aceptarlo, Piastri responde : "Es complicado, porque algunas maniobras siguen siendo realmente muy buenas, pero otras no lo son en absoluto".

"Cuando estás en plena lucha, sobre todo en las primeras vueltas, la suerte juega ahora un papel enorme. Lo que viví ayer durante el sprint, sobre todo con el funcionamiento actual del botón de impulso, es que hay que decidirse muy pronto a utilizarlo. Lo utilicé, alcancé a George [Russell] de forma espectacular en la recta, pero estaba demasiado cerca en la curva, así que tuve que frenar".

"Simplemente malgasté una enorme cantidad de energía para nada. La única razón por la que pulsé el botón fue para mantener a Charles detrás de mí, y como él no lo utilizó, al final no tenía por qué hacerlo".

"En definitiva, es simplemente una gran lotería que depende de la situación que te rodea. A veces te sale bien, otras no. Este es un ejemplo muy extremo de ese fenómeno".

"Es una pena, en el coche, cuando tienes la sensación de haber hecho algo genial y, al instante, te vuelven a adelantar en la siguiente recta".