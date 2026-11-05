Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México

Piastri recibió una penalización de 10 segundos en Ciudad de México por su colisión con Arvid Lindblad en las curvas 1-2

Jake Boxall-Legge

Publicado: 5 nov 2026, 20:52

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Oscar Piastri aceptó su penalización en el Gran Premio de la Ciudad de México por chocar con Arvid Lindblad en base a las directrices de estándares de conducción de la Fórmula 1, pero sugirió que esas directrices podrían necesitar ajustes para curvas como el complejo inicial mexicano.

El australiano mantuvo su McLaren por el exterior de Lindblad en la curva 1, con la intención de ganar la línea interior para la aproximación inmediata a la curva 2. Ambos pilotos mantuvieron sus trazadas, lo que provocó que la rueda trasera izquierda de Lindblad hiciera contacto con la delantera derecha de Piastri; esto hizo saltar al Racing Bulls por el aire, hacia el muro de salida y fuera de la carrera.

Piastri recibió una penalización de 10 segundos por el contacto, lo que le costó el séptimo lugar. Fue clasificado en la 13ª posición, ya que el pelotón se compactó tras el consiguiente coche de seguridad.

Él cree que las curvas con cambios de dirección inmediatos hacen que esas directrices sean difíciles de aplicar. Las directrices de estándares de conducción de la FIA establecen que un piloto por el interior debe tener su eje delantero a la altura de los espejos del coche de delante para 'ganarse' espacio de carrera en el vértice, pero un movimiento por el exterior exige que el piloto atacante tenga su eje delantero a la altura del del coche defensor.

"Creo que, mirando las directrices, es un poco difícil discutir la penalización", comenzó Piastri. "Pero creo que ese conjunto de curvas en México es donde las directrices son muy complicadas de aplicar.

"Cada curva es ligeramente diferente, cada secuencia de curvas especialmente, y sí, de alguna manera se siente que cuando tu única opción para evitar un incidente es cortar la pista, no quedas en una gran situación.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Es difícil, sin duda. Creo que Arvid fue muy firme. Creo que si miras las directrices tenía derecho a [defender], creo que también por mi parte tenía derecho a intentar hacer que esa maniobra funcionara hasta el punto en el que intenté levantar, que fue cuando chocamos".

Al hablar sobre el próximo Gran Premio de São Paulo, Piastri simplemente esperaba un fin de semana "más limpio" en la búsqueda de McLaren por recuperar el tercer puesto en el campeonato de constructores frente a Red Bull. El equipo quedó por detrás de Red Bull después de Austin, y la brecha con la escudería de Milton Keynes ahora ha crecido a 17 puntos.

McLaren tiene un alerón delantero revisado para la carrera brasileña, que debería alimentar el desarrollo de su coche de 2027 mientras intenta producir un MCL41 de manejo más dócil. Piastri espera que las nuevas piezas puedan provocar rasgos de comportamiento más equilibrados en el coche actual; ambos pilotos han admitido que el McLaren de 2026 necesita ser 'forzado' para alcanzar sus límites ideales.

"No creo que tenga que hacer nada espectacular; creo que simplemente sería bueno tener un fin de semana un poco más limpio, eso seguro", explicó Piastri.

"Obviamente tenemos algunas piezas nuevas para el coche este fin de semana, así que ojalá eso haga la vida un poco más fácil, pero no hay necesidad de intentar recuperarse y hacer algo especial.

"Se trata simplemente de intentar trabajar en las cosas en las que hemos estado trabajando continuamente y de intentar hacer que el coche se comporte un poco mejor si podemos, así que ese es el objetivo principal y veremos dónde terminamos. No tiene sentido intentar forzar algo que no va a suceder, así que simplemente tomaremos el ritmo que podamos conseguir".

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