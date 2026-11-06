Fórmula 1

El personal de Viry-Châtillon acusa a Renault de traición tras la venta del histórico sitio

El proyecto de cesión de la histórica fábrica del Grupo Renault en Viry-Châtillon provoca la ira y la incomprensión del personal.

Basile Davoine

Publicado: 6 nov 2026, 15:20

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Foto de: Rainier Ehrhardt

Por segunda vez en menos de dos años, el personal del Grupo Renault en Viry-Châtillon se siente abandonado y denuncia las decisiones del fabricante francés. Tras el fin del proyecto de motorización de F1 —habiéndose inclinado Alpine por un motor cliente suministrado por Mercedes a partir de esta temporada— y el posterior cese de los programas en el WEC y el Rally-Raid al término del año 2026, ahora es la venta de las instalaciones lo que resulta inaceptable.

El mes pasado, el Grupo Renault anunció un acuerdo transaccional para revender la histórica fábrica de Viry-Châtillon al grupo belga Dumarey, con la vista puesta en la adquisición de Alpine Racing SAS y de la totalidad de su plantilla. Una noticia que ha acentuado la sensación de ver incumplidos los compromisos por parte de la directiva, lo que ha llevado a los representantes del personal a reaccionar.

En un comunicado redactado este viernes 6 de noviembre, recordaron la génesis de los últimos meses, que ya habían sido difíciles, y lamentaron la elección de la marca del rombo de desprenderse definitivamente de la sede de Viry, así como las promesas incumplidas hechas por Luca de Meo antes de que François Provost le sucediera al frente de la empresa.

"Las mujeres y los hombres de Viry-Châtillon no entienden la decisión de desprenderse pura y simplemente de un capítulo entero de la historia del automovilismo francés", denuncian los representantes del personal. "El objetivo de Alpine Racing siempre ha sido hacer valer su experiencia en la escena internacional, participar en el desarrollo de tecnologías de vanguardia y hacer brillar la marca Renault y a Francia en el mundo".

"Los empleados siempre han tenido el compromiso de luchar por y con el Grupo Renault, incluso en los momentos más difíciles. Asimismo, han demostrado en repetidas ocasiones su apego al Grupo y a sus valores, aceptando decisiones dolorosas al tiempo que se mantenían profesionales y fieles al rombo".

"El señor De Meo había afirmado que deseaba preservar esta joya de la industria y convertirla en un centro de excelencia. El señor Provost no parece tener la misma visión y prefiere así romper el compromiso asumido con los empleados de Alpine Racing".

"Las perspectivas de desarrollo de la sede de Viry son ahora inciertas, mientras que una sensación de abandono y traición se instala entre los trabajadores".

"Una vez más, las decisiones tomadas por los directivos son incomprensibles. Los centros de investigación y desarrollo ya no parecen estar en el centro de la estrategia del Grupo Renault, que prefiere externalizar sus tecnologías y recurrir a socios en el extranjero".

Los representantes del personal precisan haber enviado "una solicitud de diálogo" a la dirección del Grupo Renault y estar a la espera de "respuestas y una respuesta a la brevedad por su parte".

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