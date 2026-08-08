Personal de Ferrari ve similitudes entre Hamilton y Schumacher, según un antiguo ingeniero

El exingeniero de carreras Ferrari, Rob Smedley, ha revelado que el personal más veterano de Maranello está estableciendo comparaciones directas entre el siete veces campeón Lewis Hamilton y Michael Schumacher.

Tras una difícil primera temporada con Ferrari en 2025, Hamilton se ha recuperado gracias al nuevo reglamento técnico de Fórmula 1 de esta temporada. Tras conseguir su tan esperada primera victoria con el monoplaza rojo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, además de una racha de podios, el piloto de 41 años ocupa actualmente el segundo puesto en el campeonato de pilotos al llegar al parón de verano.

Según Smedley, que pasó una década en Ferrari durante la era Schumacher y más allá, la influencia de Hamilton está revitalizando al equipo.

"Voy a darle un reconocimiento a Lewis por esto. Da la sensación de que también está exigiendo mucho al equipo, ¿verdad? Y ya hemos hablado de esto antes: cuando tienes a un piloto de su calibre, el equipo simplemente se siente un 1 % más capaz", explicó Smedley en el podcastHigh Performance Racing.

"Le adoran. Cuando hablo con los chicos, ya sea en privado o en todos los chats grupales en los que estoy, todos le adoran porque está cumpliendo con lo prometido, ¿verdad?

"Y es siete veces campeón del mundo y saben que es alguien capaz de cumplir. Todavía puede ganar campeonatos del mundo, pero también les está exigiendo al máximo. Les exige de la forma adecuada, y ellos lo reconocen".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Mason / Getty Images

Smedley argumentó que el enfoque de Hamilton le trae recuerdos de la época de mayor dominio de Ferrari. Schumacher se incorporó al histórico equipo en 1996. En aquel momento, Ferrari no había ganado un campeonato de pilotos desde 1979 ni un campeonato de constructores desde 1983.

El alemán contribuyó a transformar el equipo y a conseguir cinco de sus siete títulos en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, además de ayudar a Ferrari a ganar seis títulos de constructores.

"Los que llevan allí veinte años o más reconocen las similitudes entre él y Michael", añadió Smedley.