Pérez: ha sido un viernes complicado en Australia

Sergio Pérez se ubicó en las dos prácticas del Gran Premio de Australia dentro de los cinco primeros y con un margen inferior al segundo de diferencia respecto al puntero en cada una de las tandas en el circuito del Albert Park.

Durante la primera sesión, Checo Pérez resultó tercero por delante de su compañero Max Verstappen gracias a una vuelta en su tanda final que lo ascendió en el clasificador. En la tarde se ubicó quinto, detrás de los Ferrari, su compañero Max Verstappen y el sorpresivo Alpine de Fernando Alonso.

Aunque Pérez no ha perdido el rastro de su compañero campeón del mundo, la jornada del viernes no fue lo que él hubiera querido en términos de encontrar el balance ideal para afrontar más cómodo la clasificación, en especial luego de que las modificaciones para la segunda práctica no dieron el resultado esperado.

“Sí, ha sido todo un reto”, dijo el mexicano en la zona de medios en Melbourne.

“Hicimos algunos cambios de cara a esta tarde que tenemos que analizar. Algunas cosas no están funcionando como se esperaba, así que ha sido un día difícil en términos de kilometraje. Pero creo que tenemos muy buenos datos para esta noche”.

“En cierto modo sí, en otros aspectos no”, resumió el mexicano a pregunta de si había encontrado una mejoría para la segunda práctica. “Hay mucho que trabajar, para tratar de entender la dirección que hemos tomado”.

El integrante de Red Bull Racing no se mostró preocupado por la diferencia que existe ante los Ferrari porque considera la distancia es mínima en estos momentos, pero es necesario llegar a la raíz del problema en Albert Park.

“Sí, estamos hablando de unas pocas décimas y eso nos cambiará la vida. Sólo tenemos que entender dónde estamos en este momento, porque no entendemos realmente lo que está pasando con el coche”, finalizó el mexicano.