Pérez tras su victoria: espero que este triunfo no sea un sueño

Cuando Sergio Pérez cruzó la línea de meta del Gran Premio de Sakhir se escuchaba por la radio un ligero llanto, pero su primer mensaje fue pedirle a su asistente que se asegurara que su hijo estuviera viendo la televisión para presenciar el momento en que su padre conseguía su primer triunfo en la Fórmula 1.

Luego del abandono a tres vueltas del final en el pasado Gran Premio de Bahréin cuando estaba por conseguir el top tres, la vida le recompensó al mexicano con su primera victoria en la máxima categoría, la cual llegó 190 arrancadas después para él.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando porque he soñado tantos años con este momento que me tomó 10 años. Es algo increíble”, dijo el mexicano antes de acceder al podio.

La victoria de Pérez parecía complicada al arranque de la carrera cuando tuvo que ir a pits para montar un nuevo set de neumáticos al verse involucrado en un accidente múltiple con el Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

Pero a pesar de caer a la posición 18, el integrante de Racing Point explicó que la clave estuvo en no rendirse.

“No sé qué decir. Después de la primera vuelta la carrera parecía irse, igual que el fin de semana pasado. Pero se trataba de no rendirse, recuperarse y seguir adelante para hacer lo mejor que pudiéramos”.

“Esta temporada la suerte no ha estado con nosotros pero finalmente la tuvimos y creo que hoy ganamos por mérito propio. Los Mercedes tuvieron algunos problemas pero creo que al final mi ritmo era lo suficientemente fuerte para mantener a George Russell, quien hizo una carrera fantástica este día”.

A pesar del incidente que parecía dañar su RP20, Pérez expresó que en realidad solo pasó por un momento complicado con el comportamiento de su vehículo.

“Durante mi primera vuelta tuve mucha vibración durante todo el giro, pero tan pronto como me recuperé con mi segundo stint le dije a mi equipo que este auto se sentía como una limusina, que era fácil de llevar y sin vibraciones. Teníamos un ritmo tremendo”.

“Luego creo que leímos muy bien la carrera durante todo el fin de semana. Vinimos aquí pensando que iba a ser una carrera de dos paradas, pero después de mi larga simulación del viernes, sabíamos lo que teníamos que hacer hoy”, finalizó.

