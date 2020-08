Pérez: Es mentira que me reuní con patrocinadores en México

"Checo" Pérez se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en dar positivo por COVID-19 antes del Gran Premio de Gran Bretaña, lo cual lo dejó afuera para las dos rondas de Silverstone.

Pérez había viajado a México entre las carreras de Hungría y Gran Bretaña para visitar a su madre que estaba internada en un hospital, viajando en un avión privado.

Esta semana Pérez ha dado negativo en un nuevo test por COVID-19 y volverá a su asiento en Racing Point F1 para el Gran Premio de España de este fin de semana.

Informes en algunos medios surgieron a raíz de la prueba positiva de Pérez y sugieren que se reunió con patrocinadores e interactuó con aficionados durante su viaje a México.

Pérez se apresuró a negar estas afirmaciones a su regreso al paddock de la F1 en Barcelona el jueves, llamándolas "muy poco profesionales".

"Es una mentira total", dijo Pérez en una entrevista con la F1. "Fui a México por dos días para ver a mi mamá, con todas las precauciones en su lugar. Me ocupé de todo. Seguí todas las pautas".

"Cuando estuve en cuarentena, lo vi todo. Vi a la gente diciendo que estuve tomando selfies con mucha gente, e inventé la historia de mi mamá. Tanta porquería, y tan irrespetuosa".

"Mucha gente aquí en la Fórmula 1 tiende a pensar que somos a prueba de balas para el virus, y ese no es el caso. Todos somos muy vulnerables a esto, tenemos que cuidarlo".

"No he hecho nada diferente a nadie en este paddock, tomé todas las precauciones, y simplemente me pasó. Le pasó a otro amigo de otro equipo mientras estaba en cuarentena, dijo: 'Mira, yo también di positivo'. Puede pasarle a cualquiera".

"Pero qué sucede si mañana hay alguien más se infecta y la gente sólo inventa historias en vez de preocuparse por su salud".

La prueba positiva de COVID-19 obligó a Pérez a perderse dos carreras de F1 mientras completaba su período de cuarentena, que pasó en un apartamento en Milton Keynes.

Al preguntarle Motorsport.com si planeaba hacer algún cambio en sus procedimientos o en sus viajes a raíz de su prueba positiva, Pérez dijo que ya había tomado todas las precauciones necesarias y que continuaría haciéndolo.

"Antes de eso, ya éramos muy conservadores y tomábamos tantas precauciones que nada cambia realmente", dijo Pérez. "Ya sea positivo o negativo, los procedimientos son muy similares. La cantidad de precauciones que tomamos ya han sido implementadas".

"Todo lugar que visité y todo lo que hice después de Hungría, todo se hizo con precauciones extremas, con líneas muy extremas. Yo estaba muy consciente de lo que está pasando, y creo que tuve mala suerte".

"No he hecho nada diferente al resto del paddock. No estoy dispuesto a asumir ninguna culpa por eso, porque cualquiera se lo puede agarrar, y yo sólo tuve mala suerte".

Las fotos de Sergio Pérez en su regreso al paddock de la F1: