Pérez: el tercer lugar es bueno, este ha sido mi peor fin de semana

Sergio Pérez no ha vivido un fin de semana sencillo durante la carrera 12 del calendario de la Fórmula 1 2022, el Gran Premio de Francia, pero en la sesión de clasificación del sábado consiguió la tercera plaza para la parrilla de salida colocándose detrás de Charles Leclerc, Ferrari, y Max Verstappen.

En la Q1, Pérez cronometró una vuelta de 1m32.354s para situarse dentro de los cinco más rápidos, pero en la Q2 se vio ampliamente superado por el Ferrari de Carlos Sainz con un segundo de diferencia, lo cual no hacía pensar las mejores condiciones para la ronda definitiva.

En el momento definitivo, Pérez dio un salto en el rendimiento para establecer un tiempo de 1m31.335s que lo pusieron a solo 0.463s de lo hecho por el ganador de la pole, Leclerc, y asegurándose la tercera posición de partida para la carrera del domingo, un resultado que lo dejó con una satisfacción después del inicio del fin de semana fuera de los cinco primeros.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Sí. Ha sido una buena recuperación”, dijo Pérez en la pista durante la entrevista con televisión luego de asegurarse el top 3.

“Para ser sincero, no he estado en ningún momento cómodo durante todo el fin de semana. He estado luchando mucho, creo que probablemente ha sido mi peor fin de semana hasta la clasificación. Y finalmente hemos conseguido recuperarnos bien en la clasificación”.

Pérez tiene en claro que su meta es tratar de recortar la diferencia en el campeonato de pilotos ante Leclerc, quien le arrebató el segundo puesto luego de que Checo tuvo un accidente con George Russell, Mercedes, en el Gran Premio de Austria, pero él admite que los Ferrari han demostrado estar como en casa en el circuito de Paul Ricard.

“Definitivamente el objetivo para mañana es tratar de recuperar. Intentar superar a los coches rojos. Pero hoy han sido muy fuertes”, finalizó el mexicano quien se encuentra tercero de la clasificación de pilotos.