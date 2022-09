Pérez: quedar segundo o tercero de la F1 2022 no es algo que me importe

La segunda parte de la temporada 2022 de la Fórmula 1 ha sido complicada para Sergio Pérez, porque luego de un inicio prometedor en que luchó por el primer puesto de la clasificación general con su compañero en Red Bull Racing, Max Verstappen, ahora ha perdido más de 100 puntos respecto al neerlandés.

Aunque matemáticamente aún puede luchar por el título necesita que Verstappen abandone gran parte de las seis carreras restantes y él llevarse las victorias y podios una cambión que lo hace admitir la corona es algo en lo que ya no piensa. Para Checo Pérez su misión en lo restante del calendario 2022 es conseguir el mayor número de victorias para reiniciar fuerte en el 2023.

“Es importante para mí cerrar fuerte, ser muy competitivo, regresar a ganar carreras. Ese es mi objetivo en las últimas seis carreras, regresar a la victoria”, dijo Pérez en un live realizado junto a FOX Sports México.

“El campeonato prácticamente es un hecho que Max lo gane”, agregó el mexicano quien aseguró no tiene interés por el subcampeonato y esa es una posición intrascendente para él. “Quedar segundo o tercero me da lo mismo. Lo importante ahora es regresar a un nivel competitivo. En estas últimas seis carreras buscaré cerrar competitivo para cerrar fuerte el 2022 e iniciar fuerte el 2023”.

Sin embargo, el integrante de Red Bull Racing tiene en claro un objetivo en la parte final de la temporada de este año: triunfar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de la Ciudad de México, una carrera en donde en 2021 logró el podio a lado de Verstappen.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, en la vuelta de apertura Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Mi prioridad es llegar en un momento muy bueno en mi temporada. Sueño con ganar el Gran Premio de México. Esperemos que todos nos salga muy bien en estas dos carreras para llegar fuerte a América”, indicó.

Para conseguir esto, Pérez debe recuperar la forma que tuvo en la primera parte del año donde logró su primera pole position en Arabia Saudí y su posterior victoria en Mónaco. El mexicano tiene en claro que las últimas actualizaciones han favorecido al RB18 de Max Verstappen, pero él no considera que esto sea premeditado por lo que intentará encontrar la puesta a punto que le sirva no solo para este año, sino también para la campaña próxima.

“Creo que en las últimas carreras, conforme ha ido evolucionado el auto se me ha ido alejando, quizás no me he adaptado tan bien al nuevo auto, pero nada, es algo que está en mí, que estoy trabajando con mi grupo de ingenieros para regresar”.

“Soy el mismo piloto de hace seis meses, no hay ninguna diferencia en ese sentido. La F1 se trata de pequeños detalles. Dos décimas hacen una enorme diferencia, creo que esa ha sido la clave”.

Pérez agregó que durante las primeras carreras se sentía en conexión con el coche tan pronto estaba en pista, pero después de las evoluciones el cronograma de trabajo se ha cambiado. “En los últimos grandes premios paso el fin de semana adaptándome o buscando adaptarme al nuevo auto y eso ha complicado más las cosas”.

“Tampoco esto es algo nuevo en la F1, ha pasado muchas veces. Está en mí, para nada estoy poniendo ningún pretexto, estoy trabajando más que nunca. Quien me conoce sabe que le daré la vuelta a esto como cuando se ponen las cosas difíciles. Estoy seguro que cerraré bien el año”, finalizó.