Pérez penalizado, pero conserva la victoria de Singapur

El piloto de Red Bull se enfrentó a una investigación de los comisarios después de ganar la carrera de Singapur, ya que se sospechó que no se había mantenido una distancia mínima 10 coches referente al safety car durante el último periodo de coche de seguridad.

Pérez, que ganó por 7.595s a Charles Leclerc de Ferrari, recibió una penalización de cinco segundos y una reprimenda por el incidente, manteniendo la victoria.

"El coche 11 era el coche líder en la vuelta 36 durante el segundo periodo de coche de seguridad en la carrera. Se admitió que mientras las luces del coche de seguridad seguían encendidas, PER no se mantuvo a menos de 10 coches de distancia del coche de seguridad entre la curva 13 y la curva 14", decía el documento de los comisarios.

"Esto ocurrió a pesar de que el Director de Carrera había emitido una advertencia al equipo de que PER no estaba respetando la regulación de menos de 10 longitudes de coche entre las curvas 9 y 10. El equipo transmitió esa advertencia a PER.

"Nos referimos al Doc 56 por el que impusimos una reprimenda a PER por una infracción del mismo reglamento durante el primer despliegue del coche de seguridad durante la carrera. Como esta fue la segunda infracción del artículo 55.10 por parte de PER durante la carrera y siguió a una advertencia expresa del Director de Carrera, determinamos imponer una penalización de 5 segundos a PER."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Pérez explicó el incidente y lo que dijo a los comisarios durante la rueda de prensa posterior a la carrera: "Hubo un poco de falta de comunicación.

"En los lugares en los que podía seguir su ritmo [el del coche de seguridad], él era súper lento. En los lugares en los que no podía seguirle, él era rápido. Así que hubo un poco de falta de comunicación.

"Pero creo que estas condiciones no son normales. Es totalmente comprensible que las condiciones en las que estábamos y a las que nos enfrentábamos, especialmente en el sector final, eran súper complicadas. Los comisarios estaban contentos con mi explicación, y lo entendieron".

Pérez se mantiene tercero en la clasificación de pilotos de la F1, a dos puntos de Leclerc, y a 106 puntos del líder del campeonato, Max Verstappen, que perdió su primera oportunidad de sellar el título mundial al terminar séptimo.