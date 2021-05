Pérez: mañana hay una gran oportunidad de presionar a Mercedes

Sergio Pérez arrancará desde la cuarta posición en el Gran Premio de Portugal a lado de su compañero en Red Bull, Max Verstappen. El mexicano cumplió con la parte de estar en la mezcla de las primeras posiciones, pero su diferencia de medio segundo contra el registro de Valtteri Bottas no fue un indicador que el agrade al mexicano.

“Fue una sesión complicada, nos faltó mucho agarre y conseguir la temperatura. No hicimos un buen trabajo al no poder poner las llantas donde debían estar hoy”, expresó el piloto en la zona de medios.

“No es la mejor calificación, fue muy complicada en términos de encontrar mi ritmo, mi agarre, realmente nunca me sentí cómodo en esta sesión, sentí que me faltó un poco para entrar en ritmo y el calentamiento de los neumáticos en la vuelta rápida. Hice de todo. Combiné todo”.

Pérez agregó que la sesión no estuvo libre de incidentes ayudada por las fuertes rachas de viento, una visión que considera que muchos pilotos comparten.

"Creo que es un tema relacionado con la pista. Me sorprendería que no todos estén en el mismo barco. Tuve un momento en la curva 4, así como Max, en la Q1, estaba en el medio de la curva y simplemente perdí el auto. Eso quita un poco de confianza cuando sucede. No es una pista fácil, lo hemos visto antes".

"Pienso que este año dimos un paso atrás porque tenemos menos carga aerodinámica en los autos y los neumáticos. Los tiempos de vuelta son más lentos aquí en comparación con el año pasado. Hay una gran falta de agarre".

El piloto de Red Bull apuntó que la posición en la parrilla les permite ejercer presión sobre Mercedes desde al arranque, además de que ambos equipos tendrán a sus cuatro pilotos con el neumático medio en el primer stint.

“Definitivamente creo que mañana hay una gran oportunidad para estar ahí (en la pelea) y espero que podamos conjuntar las cosas”.

“Realmente no todo funcionó hoy, pero al menos tenemos una buena posición de salida y, con suerte, mañana en la carrera, nuestro ritmo de carrera parece ser mejor que nuestra primera vuelta, así que ojalá mañana podamos colocar presión en los Mercedes y luchar por el podio”.

Los pilotos que se alinearán detrás del mexicano serán Carlos Sainz con Ferrari y Esteban Ocon con Alpine, ambos con gomas blandas y que, en teoría, deberían entrar en temperatura antes que las medias de Pérez, pero esto no es un tempa de preocupación para él.

"Realmente no. Creo que incluso si tienen un calentamiento, creo que el neumático estará bastante mal al inicio, así que estoy satisfecho con la estrategia que decidimos tomar".

Al hablar de su adaptación al RB16B, dijo que Portugal no ha representado un paso adelante para él.

“Este fin de semana ha sido extraño porque he hecho el mismo tiempo que conseguí en la primera práctica, no hemos hecho ninguna progresión, así que habrá muchas cosas por entender de este lado”.

