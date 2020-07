Pérez sufrió malestar físico durante la calificación en Hungría

Sergio Pérez logró el cuarto puesto para el Gran Premio de Hungría en una sesión donde tanto él como Lance Stroll, su compañero en Racing Point, apostaron por conseguir su mejor vuelta en Q2 con neumáticos medios, siendo los únicos del grupo de los 10 primeros que largarán con ellos.

“No está mal, de mi parte nos pasó de todo. Un cuarto lugar es un buen resultado para mañana”, dijo el integrante de Racing Point a la cadena Movistar F1 tras ubicarse detrás de su compañero Lance Stroll, quien largará tercero.

Pérez apuntó que durante la sesión no estuvo cómodo. “Durante la calificación no me sentía al 100 por ciento físicamente. Por alguna razón me empecé a marear durante la calificación”, expresó el mexicano quien refirió a una molestia cervical: “Estoy un poco tocado del cuello”.

“Fue de un de repente, traigo muy poco dolor en el cuello, de repente en algunas partes del circuito tenía un poco de mareo”.

A pesar de las dolencias, el mexicano logró dos décimas de ventaja en su tiempo respecto al Ferrari de Sebastian Vettel que se alineará quinto.

Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El integrante de Racing Point tiene confianza en que Hungría podría ofrecerles un importante resultado a su favor luego de que arrancarán con neumáticos medios. Tanto él como Stroll arriesgaron en la Q2 y, aunque se arriesgaron a quedar fuera del corte, al final consiguieron el objetivo de marcar su mejor crono en la segunda ronda con las gomas amarillas. Esto les podría ofecer una ventaja en el primer stint de carrera respecto a los rivales que les siguen en el orden de la parrilla.

“Tenemos buen ritmo y creo que tenemos que ir bien. Arrancamos con el compuesto medio, eso nos puede beneficiar para la carrera. Creemos que el neumático mas blando puede sufrir en el primer stint”.

“Sin duda creo que estamos ahí (para pelear por un podio). Tenemos que hacer una buena primer vuelta, pero sobre todo una estrategia inteligente en la carrera, eso será importante”.

