Pérez o Hulkenberg: ¿Cuál es la mejor opción para Red Bull?

Formalmente todavía hay tres pilotos en la carrera por el segundo asiento de Red Bull, pero pocos creen en las posibilidades de Albon. Según el jefe del equipo, Christian Horner, el tailandés tenía que "reclamar" su asiento durante los fines de semana de carrera en Portimao e Imola. En ambos lugares Albon hizo muchas cosas, pero reclamar su asiento no pareció ser una de ellas. Horner tratará de recuperar la confianza de su piloto para el GP de Turquía, pero queda por ver si el resultado de Estambul tendrá algún efecto en la elección para 2021.

Más aún porque los líderes de Red Bull reconocen públicamente mirarán puertas afuera para un posible reemplazo. Esto significa automáticamente que Pierre Gasly, ya confirmado en AlphaTauri para 2021, no es elegible. El francés ni siquiera ha sido considerado seriamente para el segundo puesto de Red Bull, lo cual es bastante notable considerando su impresionante desempeño este año. Lo más probable es que deba competir el año que viene contra Yuki Tsunoda en la formación de Franz Tost, con Daniil Kvyat dando un paso al costado.

¿Cuál es la situación actual de Pérez y Hulkenberg para 2021?

Para Red Bull esto hace que la imagen sea bastante clara. O como Jos Verstappen lo resume: "Todos sabemos. Albon, Pérez o Hulkenberg, uno de esos tres será." Con los conocimientos actuales probablemente podamos pensar que será uno de los dos últimos. Primero, veamos la disponibilidad de ambos pilotos. Tanto Hulkenberg como Pérez están sin asientos de cara a 2021. Para el sonriente alemán la imagen es bastante clara: Red Bull parece ser su única oportunidad de volver a la parrilla de la F1. La mayoría de los asientos están tomados y en las consideraciones de Haas, Hulkenberg ya no juega un papel importante con el énfasis puesto en el dinero y los pilotos junior de Ferrari.

Pérez todavía tiene contacto lateral con Haas, aunque ese proceso no ha resultado en algo concreto todavía. Ferrari ya ha anunciado que en 2021 habrá un lugar para un piloto junior suyo en la Fórmula 1. Debido a la confirmación de la alineación Alfa Romeo, ese debe ser un asiento de Haas, y es un secreto a voces que ese puesto irá a manos de Mick Schumacher. El punto restante en la formación de Gunther Steiner parece ser una batalla entre los ricos poderosos. Pérez pensó que tenía buenas cartas, pero mientras tanto tiene la oposición de la familia Mazepin.

En parte debido a esto, Pérez además se centra en Red Bull. Claro que también porque el paquete del gigante de las bebidas energéticas es mucho más competitivo que el de Haas. Fue precisamente por esto que Horner expresó la expectativa de que ambos candidatos querrán esperar una decisión de Red Bull. Pérez, sin embargo, quiso poner algo de presión el fin de semana pasado: "Creo que es importante para los equipos saber lo que está pasando, lo que pasará en adelante, y para los pilotos también. Estoy viendo todas mis posibles opciones y, sí, no puedo esperar mucho más.", respondió a una pregunta de Motorsport.com. Parece ser un juego de alto nivel desde el equipo de Pérez, como lo fue con los ya tomados asientos de Williams.

Velocidad pura, estadísticas y capacidades comparadas

A pesar de estas palabras de Pérez, la posición de Red Bull permanece intacta: ambos pilotos están disponibles y siguen esperando que llegue la decisión desde Milton Keynes, lo que hace que sea una elección abierta. ¿Pero quién encaja en el ideal de la escudería? Las estadísticas están un poco a favor de Pérez. Con un ojo se puede decir que esto no es tan loco, ya que Hulkenberg es dueño del récord de ser el piloto que más carreras disputó en F1 (179) sin subir al podio. Pérez, en cambio, ha finalizado dentro del Top 3 en ocho oportunidades en sus 187 presencias dentro de la máxima categoría. El número de puntos obtenidos también está a favor de Pérez con 663 a 521.

Aún más interesantes son los años en los que ambos hombres cruzaron espadas en Force India. En 2014 Hulkenberg logró eclipsar a su compañero de equipo mexicano, pero en 2015 y 2016 los mejores resultados se desplazaron cada vez más a favor de Pérez, si bien el alemán ha logrado mejores promedios de salida durante esas temporadas. Lo que podría tener más peso para el lado de Pérez es que en 2020 se encuentra activo a tiempo completo en el nivel más alto. Hulkenberg no ha tenido un asiento como piloto titular este año, lo que en circunstancias normales supondría un riesgo importante para Red Bull. Pero no en el año del coronavirus. Después de todo, Hulkenberg se ha mostrado como un sustituto que está listo para dar el salto a un monoplaza y hacer bien los deberes. Aunque nunca lo dirá en voz alta, el coronavirus ha sido un regalo del cielo para Hulkenberg. Después de todo, sin la pandemia habría estado fuera de escena, probablemente también para este asiento de Red Bull.

¿Cuánto vale la opinión de Verstappen?

A pesar de que ambos candidatos han tenido rendimientos parejos, se puede concluir que una comparación estadística está a favor de Pérez. Pero eso no es todo lo que importa aquí. En el juego entre bastidores, Hulkenberg tiene otra carta de triunfo para compensar eso y se trata de Verstappen. A finales de octubre Helmut Marko, consejero deportivo de Red Bull, indicó: "Para nuestra elección de piloto también preguntamos a Max sobre su preferencia, aunque ya sabemos su preferencia". Verstappen aún no ha hablado públicamente por Hulkenberg, pero la amistad de ambos pilotos dice bastante. Jos Verstappen agregó que tiene la misma preferencia que su hijo.

Dada la relación mutua, el deseo de Verstappen es lógico. También por otra razón hay algo que decir al respecto. Después de todo, Hulkenberg no dificulta las cosas tan rápidamente, ni siquiera si un miembro del equipo resulta tener la ventaja. Sin empujar explícitamente a alguien al papel de segundo piloto, tal papel no parece insuperable para Hulkenberg. Pérez es más bien un gallo en ese aspecto, hay que pensar también en sus colisiones con Esteban Ocon siendo compañeros de equipo. Por cierto, Pérez dejó claro la semana pasada que no se resigna inmediatamente a un papel de número dos. "No creo que el estatus de número dos sea dado en la pista, por lo que me sorprendería si hay un equipo que cuando llegas te dice que eres el número dos. Eso me sorprendería pero no sé cómo funcionan las cosas en Red Bull".

¿Red Bull irá con Verstappen?

Pérez quiere pelear con Verstappen. Eso es perfectamente lógico, pero queda por ver si Red Bull también quiere eso o si están buscando otra cosa. Alguien que pueda ganar más puntos que Albon, sea sólido como una roca y no muy difícil de manejar. En ese sentido, Hulkenberg parece encajar bastante bien en el cuadro, aunque sus resultados anteriores no ofrecen ninguna garantía de éxito y tampoco ninguna garantía de que lo haga considerablemente mejor que Gasly. Sin embargo, tanto Pérez como Hulkenberg son experimentados y su feedback técnico puede ser de valor agregado.

Precisamente como se podría argumentar que ambos candidatos están cerca uno del otro, una de las principales preguntas finales es si Red Bull honrará la preferencia de Verstappen o ignorará el deseo de su piloto líder para tomar una decisión diferente. A principios de esta temporada, en una conferencia de prensa, Verstappen dijo en broma: "Me parece raro que la gente siga hablando de 'mi equipo', porque este no es mi equipo en absoluto. De lo contrario se habría llamado 'Max Verstappen Racing'". Por supuesto que eso es cierto, aunque el peso de Verstappen dentro de Red Bull Racing no puede subestimarse.

Es el abanderado en la pista y Marko también está muy interesado en mantenerlo a bordo. Está sobradamente comprobado que Verstappen es el as en las cartas de Red Bull. Ciertamente, debido a la saga del motor y a la incertidumbre sobre lo que vendrá, es importante para el proyecto de F1 de Red Bull mantener a Verstappen de su lado. Después de todo, perder al holandés puede ser el golpe final incluso para Dieter Mateschitz. Elegir a Hulkenberg puede ayudar a mantener Verstappen como amigo.

Mientras la mayoría de las estadísticas y la velocidad pura podrían abogar a favor de Pérez, el factor Verstappen y el perfil de posible segundo piloto juegan un poco a favor de Hulkenberg. Ahora depende del Dr. Marko decidir qué es lo que pesa más...

