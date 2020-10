Szafnauer: "Pérez y Hulkenberg pueden ser compañeros de Verstappen"

El rendimiento de Alex Albon esta temporada en Red Bull Racing no está a la altura de lo que el equipo espera de él, habiendo sido la muestra más reciente el GP de Portugal el último fin de semana, cuando el tailandés terminó una vuelta debajo de Verstappen, su compañero de garaje.

Christian Horner, jefe de Red Bull, ya dijo que el equipo buscará fuera de su programa de jóvenes pilotos en caso de decidir que Albon no siga con el equipo de Milton Keynes en la próxima temporada de la Fórmula 1.

En la misma sintonía, Helmut Marko, consejero deportivo de Red Bull, dijo que "hay dos candidatos conocidos" en relación a Sergio Pérez y Nico Hulkenberg, aunque también deslizó que "no creo que nadie se acerque a menos de tres décimas de Verstappen".

Szafnauer trabaja con "Checo" Pérez desde la llegada del mexicano al equipo de Silverstone en 2014 y también compartió varios años con Hulkenberg, quien corrió para la escudería antes llamada Force India en 2012 y luego entre 2014 y 2016 antes de regresar este año como piloto sustituto en tres grandes premios.

Consultado sobre si Pérez y Hulkenberg podrían desempeñarse bien como compañeros de Verstappen, el jefe de Racing Point no tiene dudas.

"Ambos tienen la capacidad mental y la fortaleza mental para encajar con Max", aseguró.

Al mismo tiempo, Szafnauer consideró que el interés de Red Bull en dos pilotos con tanta historia en Racing Point es un elogio para el equipo.

"Sí, creo que en el pasado y espero que en el futuro también, incluyendo a Lance (Stroll) y Seb (Vettel), creo que nos enorgullecemos de elegir buenos pilotos. Tal vez sea un cumplido", comentó.

"Mirando hacia atrás históricamente, y no tiene nada que ver conmigo, no me llevo el crédito, pero incluso en los días de Jordan, Michael (Schumacher) tuvo su primer auto con Eddie, y Eddie eligió buenos pilotos. Y en los días de Force India, también. Quiero decir, recuerdo que cuando vine por primera, no lo elegí a él, pero Adrian Sutil era muy rápido si lo recuerdan. Hemos tenido algunos buenos pilotos aquí", finalizó.

Información adicional por Adam Cooper

Galería: la evolución de Racing Point en la historia de la Fórmula 1

