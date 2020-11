Pérez: el podio en Imola era nuestro, es doloroso

Sergio Pérez estuvo cerca del podio en el Gran Premio de Emilia Romagna. Luego de haber arrancado undécimo, el mexicano prolongó la vida de su primer juego de neumáticos hasta la vuelta 27, casi la mitad de la distancia pactada en el circuito de Imola.

Con esa esa estrategia, Pérez se metió a la zona de puntos y alcanzó el cuarto lugar al llegar al último tercio de la competencia.

El abandono de Max Verstappen le abrió la puerta a sumar su primer podio de la temporada ascendiendo a tercero de forma momentanea, pero Racing Point decidió llamarlo a pits por segunda vez para aprovechar el coche de seguridad y colocarle un set de neumáticos blandos luego de que sus gomas duras tenían 24 giros.

Sin embargo, el movimiento mandó a Checo a la séptima posición, mientras que Daniel Ricciardo (Renault), Charles Leclerc (Ferrari) y Alexander Albon (Red Bull) se mantuvieron en pista con gomas duras de más de 40 vueltas de desgaste.

Para Pérez no existe por ahora una explicación a por qué Racing Point lo llamó a pits cuando sus neumáticos tenían un menor desgaste que la de sus rivales directos, pero espera aclarar el tema con el equipo.

Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“(El podio) era nuestro totalmente. Teníamos 15 vueltas menos que todos los demás”, dijo Pérez en la zona de medios.

“Vimos en el primer stint lo difícil que era pasar. Estuve detrás de Kimi (Raikkonen) todo su stint, era claro que era difícil pasar en este circuito”.

“Me cuesta entender la decisión, pero el equipo tiene más información”.

El mexicano dijo que él no tuvo participación en la toma de decisión dado que todo fue muy apresurado. Tan pronto salió el Safety Car, Pérez y Racing Point siguieron los pasos de Valtteri Bottas quien también colocó un nuevo set de gomas blandas.

“(En ese momento) solo les pregunté qué hacíamos. Ellos me dijeron que parar. En esos momentos ellos tienen más información”.

“A mí me sorprendió la decisión, pero no hay mucho que se pueda hacer porque tienes pocos segundos para reaccionar. Casi me llamaron sobre la línea, al llegar a la línea del safety car. No había tiempo”.

Con el sexto lugar, Pérez alcanzó los 82 puntos y se mantiene sexto del campeonato de pilotos.

