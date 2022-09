Pérez y su duelo con Sainz: fue un poco más agresivo de lo esperado

El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 2022 no fue en ningún momento del fin de semana la carrera que Sergio ‘Checo’ Pérez esperaba para recortar la distancia ante Max Verstappen en el campeonato de pilotos, de hecho, después de cruzar la línea de meta la diferencia contra su compañero de Red Bull Racing se ha ampliado.

Pérez arrancó desde la cuarta posición y en los primeros compases no encontró el ritmo para ponerse en el ataque sobre Lewis Hamilton con un neumático blando degradándose rápidamente.

Las paradas en pits no corrigieron el rumbo del mexicano que luchaba por entrar en la tercera posición.

La oportunidad parecía abrirse con el coche de seguridad provocado por la detención del Alfa Romeo de Valtteri Bottas en la parte final de la competencia, una situación que varios equipos aprovecharon para montar neumáticos frescos o más blandos aprovechando un cierre de menos desgaste para los neumáticos.

Mientras Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz y Charles Leclerc apostaron por el blando, Pérez tuvo que ir por los medios que parecían su mejor opción para tratar de saltar del quinto lugar a la zona de podio. En el reinicio la situación fue diferente cuando de inmediato fue superado por Sainz desplazándolo al sexto escaño.

Checo Pérez y Sainz se enfrascaron en una batalla por el quinto lugar que, por momentos, se tornó tensa con movimientos en que el mexicano tuvo que ir fuera de la pista ante la fuerte defensa del español.

Aunque el de Red Bull Racing no adelantó al del Cavallino Rampante en pista, sí ganó la quinta plaza cuando el español fue penalizado con cinco segundos por una salida insegura en su última detención por delante de Fernando Alonso.

“Al final fue un poco mas agresivo de lo esperado y afortunadamente no tuve ningún daño en el auto”, expresó Sergio Pérez al referirse al duelo final con Sainz.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

“Sabía que tenía la penalidad y quería ir por Hamilton que tenia problemas con sus neumáticos en esos momentos”, indicó el mexicano.

Hamilton había reiniciado la carrera después del coche de seguridad en el liderato, pero pronto fue superado por Verstappen, Russell y Leclerc, ganadores de las tres posiciones del podio.

Al explicar por qué escogió el neumático medio para el reinicio, Checo Pérez indicó que parecía la opción correcta.

“Creo que al final me sentía mejor con el medio pero no para el reinicio detrás del safety car. El neumático medio, lo vimos con Hamilton, con los diferentes pilotos que lo pusieron, era difícil reiniciarlo debajo del safety car, eso me perjudicó para retener la posición con Carlos”.

Luego de la competencia, Pérez está empatado en el segundo puesto de la tabla de pilotos.