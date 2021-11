Pérez y su descontento con las carreras sprint de la Fórmula 1

El Gran Premio de Brasil fue la tercera y última carrera sprint de la temporada 2021 de la Fórmula 1, un formato que se ampliará para 2022; pero Sergio Pérez ha mostrado su poco agrado a este tipo de competencia, una sensación que confirmó tras el sábado en Interlagos.

El mexicano largó desde la tercera posición pero de inmediato se vio atacado por el Ferrari de Carlos Sainz que tomó el tercer lugar hasta cruzar la bandera de cuadros. El piloto de Red Bull realizó algunos intentos por adelantarlo, pero sin éxito.

Posterior a la competencia, Checo Pérez dijo que no quería arriesgar en la carrera sprint porque el precio en caso de un accidente habría sido alto para el domingo, una situación que ya vivió en Silverstone cuando un error lo sentenció a la parte trasera de la parrilla.

“Para ser sincero, no, no creo que sean muy divertidas (las carreras sprint). Creo que se hacen sobre todo para los aficionados, así que si los disfrutan, pues bien. Pero yo no las disfruto especialmente”, dijo el mexicano en Brasil antes de explicar sus razones.

“Creo que no hay mucha acción. No hay muchos adelantamientos, o no cambian tanto las cosas de cara a la carrera de mañana (del domingo), que es la principal”.

“No puedes arriesgar demasiado porque te puede afectar mucho intentar adelantar a la gente aquí, no es como la carrera de verdad. Apenas ganas nada, pero puedes perder mucho”.

Checo Pérez explicó que mantuvo ese pensamiento en su pelea con Sainz a quien decidió no presionar en el resto de la competencia.

“Sí, definitivamente. Había más riesgos que podría haber tomado. Sólo que no creo que sean necesariamente para la carrera sprint”.

“Siento que no hay mucho riesgo que valga la pena tomar en esta carrera”

