Pérez: decisiones de Masi no cambiaron el campeonato 2021 de F1

Sergio Pérez está listo para afrontar su segunda temporada como piloto de Red Bull, una temporada en la que el equipo espera importantes resultados del mexicano después de lo exhibido en las últimas carreras donde estuvo en la pelea por el podio, pero sobre todo, por su actuación en Abu Dhabi.

En el último gran premio del año anterior, Pérez ayudó a Max Verstappen al retener por dos vueltas a Lewis Hamilton en la lucha por el liderato. La batalla le permitió al neerlandés recortar 12 segundos de desventaja contra el siete veces campeón del mundo para ponerlo en posición de aspirar de nuevo al título.

La actuación de Checo Pérez fue aplaudida por su equipo y su compañero quien lo definió como una “leyenda”, pero criticada por otro sector quienes consideraban no debía interferir en la contienda entre su compañero de equipo y el piloto de Mercedes.

En una entrevista con la cadena ESPN previo al evento de presentación, el mexicano reflexionó sobre ese final y señaló que aunque algunos consideran las decisiones del director de carrera Michael Masi como el principal factor que llevaron a la derrota de Hamilton, él lo ve desde otra perspectiva.

“Creo que pudo haber sido mejor manejado (el final de la carrera y el safety car), pero no necesariamente habría cambiado el resultado final”, expresó el mexicano a la cadena estadounidense.

“Yo creo que el resultado no habría cambiado, cualquiera que hubiera sido la decisión en términos de no dejar pasar a todos (al safety car) pero eso es una historia diferente, pero el resultado no cambió. Es una decisión difícil".

“No (rompí un código de pilotos). Al final estaba defendiendo la posición como en cada carrera, es importante hacerlo, no porque alguien esté peleando el campeonato tienes que manejar diferente, al final todos estamos aquí para hacer lo mejor para nosotros y para nuestros equipos y fue lo que hice", expresó el mexicano.

