Pérez rectifica y culpa al aire sucio de su trompo en Silverstone

El piloto de Red Bull terminó siendo el mayor perdedor de la carrera sprint y comenzará la prueba principal de mañana en Silverstone desde el último lugar de la parrilla tras retirarse a última hora por motivos de seguridad después de un trompó de 360 grados.

Pérez estaba en la lucha por la séptima posición contra Fernando Alonso y Lando Norris cuando perdió el control de su coche RB16B en Chapel, dando un giro completo a gran velocidad y deslizándose sobre la hierba y la trampa de grava.

El piloto mexicano pudo evitar el muro y continuó la carrera sprint, pero en la última vuelta el equipo optó por retirarlo como medida de seguridad, condenándolo a salir en el último lugar en la carrera del domingo.

Pérez culpó de su trompo al hecho de correr en el aire sucio detrás de Alonso y Norris, y se sintió "un pasajero" en cuanto perdió el control de su coche.

"Al salir de la curva ya estaba apretando bastante acelerador. Creo que me sorprendió el aire sucio y eso dificultó las cosas", dijo Pérez.

"Me convertí en un pasajero muy pronto en la curva. Fue un mal día de mi parte”.

"Probablemente aquí es un lugar donde hemos estado luchando más.

"He luchado mucho con el aire sucio y no sé si está relacionado con la carga de combustible más ligera o algo así, pero desde el principio de la carrera he batallado con el aire sucio”.

En declaraciones previas a la cadena DAZN, Checo dijo que había perdido el control de su monoplaza por la forma en que el motor Honda entregó la potencia en ese sector.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pérez pudo continuar en la carrera al sprint durante un puñado de vueltas antes de entrar en boxes, pero sintió que no había suficiente ganancia por terminar la carrera debido a las fuertes vibraciones.

"Estaba preparado, pero básicamente tuvimos demasiadas vibraciones en los neumáticos por el trompo y eso fue todo", dijo.

Si Red Bull desea hacer cambios en el coche de Pérez antes de la carrera deberá pedir permiso a la FIA dado que los vehículos están en condiciones del parc ferme.

"Para Checo, porque tenemos que hacer algunas comprobaciones de seguridad en ese coche y vamos a tener que obtener el permiso para poder hacerlo", confirmó Christian Horner, jefe del equipo, a Sky Sports F1.

"No hubo ningún problema importante, pero puso un enorme punto plano en los neumáticos, afortunadamente no golpeó nada, pero el nivel de vibración era tan alto, que fue por lo que retiramos el coche, así que queremos comprobar el coche por completo antes de mañana".