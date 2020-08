Pérez terminó su cuarentena y espera por un nuevo test de COVID-19

El piloto mexicano debió ausentarse del Gran Premio de Gran Bretaña luego de haber contraído el COVID-19 la semana pasada y desde entonces ha permanecido en aislamiento social.

Inicialmente había dudas sobre la cantidad de días que Pérez debía permanecer en cuarentena debido a un cambio en el gobierno británico, que amplió de siete a diez días los obligatorios para el aislamiento para personas con síntomas de coronavirus o resultados positivos. La confirmación del piloto mexicano llegó el jueves pasado, cuando comenzó a regir esta nueva norma, pero la prueba se la había realizado el miércoles, por lo que Racing Point preguntó al Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña al respecto.

Este jueves Racing Point informó que el tiempo de cuarentena de Pérez ha llegado a su fin.

"El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña ha confirmado que el período de cuarentena de Sergio Pérez ha sido completado", dijo la escudería en un comunicado.

Racing Point agregó que aún está pendiente el nuevo examen de coronavirus sobre "Checo", cuyo resultado determinará si podrá volver a competir este fin de semana o no.

"De acuerdo con el Código de Conducta de la FIA, Sergio requiere un resultado negativo verificado de la prueba de COVID-19 antes de poder entrar en el paddock. El proceso de prueba se está llevando a cabo hoy".

"El equipo espera tomar una decisión sobre quién va a conducir junto a Lance hoy o a primera hora de mañana", finalizó el comunicado de Racing Point.

Nico Hulkenberg tomó el lugar de Pérez el pasado fin de semana pero el alemán no pudo disputar la carrera por problemas en el embrague en el RP20. En caso que el mexicano no pueda regresar, el ex piloto de Renault continuará al volante.

Pérz ha terminado en los puntos en las tres carreras que disputó hasta ahora en la temporada, con dos sextos puestos (Austria y Estiria) y una séptima posición (Hungría), con lo que suma 22 puntos en el campeonato de pilotos.

En caso de ausentarse en el GP 70 Aniversario, será la segunda vez que "Checo" se pierde dos grandes premios consecutivos desde su llegada a la Fórmula 1. La ocasión anterior fue justamente en su año debut en la máxima categoría, cuando un accidente en la clasificación para el GP de Mónaco le impidió estar presente en la carrera y luego tampoco pudo correr en la siguiente cita de Canadá.