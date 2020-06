Pérez: Para ser competitivo en Esports hay que entrenar 3 o 4 días

El circuito de Bakú ha sido en la vida real muy importante para el mexicano Sergio Pérez, un trazado donde en dos ocasiones ha conseguido podio. Pero en los Esports la situación fue muy diferente para el integrante de Racing Point quien este domingo debutó en la Fórmula 1 Virtual.

El mexicano finalizó 15° en la carrera ganada por el británico George Russell, pero desde la sesión de calificación quedó fuera del top 10.

“Lo disfruté, me divertí un rato, tuvimos unas fallas con el ingeniero al final, pero en general fue una carrera divertida. Disfrute de ver a mis compañeros”, exclamó el competidor de Racing Point.

Mientras que el campeonato de F1 virtual terminará la próxima semana con el Gran Premio de Canadá, Pérez adelantó que desearía que la próxima vez que se le vea en un evento de la máxima categoría sea en el primer Gran Premio de la temporada 2020.

“Espero que la próxima ocasión que este en el auto sea en la vida real”.

“Estoy muy ocupado y no tengo tiempo de entrar. Para ser competitivo necesito dedicarle 3 o 4 días al simulador, y la verdad que ahorita no lo tengo. Si me gustaría hacer una carrera cuando tenga más tiempo”.

Por su parte, su compatriota Esteban Gutiérrez logró el tercer sitio y su tercer podio consecutivo dentro de la serie. Tras arrancar en la cuarta posición, el representante de Mercedes avanzó al tercer escaño al adelantar a Louis Deletraz.

“Fue una carrera muy limpia y estoy muy contento de haber conseguido mi tercer podio consecutivo. Al final comencé a tener problemas con mis neumáticos, pero logré mantener el ritmo para conservar el tercer lugar”, expresó Gutiérrez, quien considera que ha avanzado desde la primera carrera.

“Me alegra ver el progreso que he tenido desde la primera fecha virtual hasta ahora. Ser constante en el simulador ha sido clave para poder estar en este nivel y competir con pilotos que ya tenían mucha experiencia en los esports”.

