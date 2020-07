Pérez "decepcionado" aspira a remontar y sumar en Estiria

Las altas expectativas que generó Sergio Pérez durante la jornada del viernes del Gran Premio de Estiria se diluyeron con la lluvia que cayó en la calificación de este sábado, y la posibilidad de arrancar tercero tras el resultado de la práctica libre 2, se convirtió en una posición 17 para la segunda carrera de la temporada.

El mexicano buscó en cada giro mejorar para avanzar a la Q2. En su último intento sus parciales hacían pensar que lo conseguiría, pero la bandera roja provocada por el accidente de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) terminó con esas aspiraciones. En contraparte, su compañero en Racing Point, Lance Stroll, siguió adelante hasta ubicarse 13°.

“Estoy muy decepcionado. Estábamos para un gran fin de semana, teníamos muy buen ritmo en seco, pero en mojado no logramos encontrar el ritmo, no logré generar temperatura en los neumáticos, me tomaba dos, tres vueltas alcanzar la temperatura y al final venía en una buena vuelta y la bandera roja me paró”, dijo Pérez en la zona de medios en el circuito de Spielberg.

El integrante de Racing Point no ocultó su decepción por lo sucedido. En las sesiones del viernes logró el primer y tercer puesto en la práctica 1 y 2, respectivamente. Ahora, considerando lo visto la semana pasada y que se encuentra detrás de vehículos competitivos como los Ferrari, Renault o McLaren, piensa que las expectativas de un podio han pasado a un segundo término para el domingo.

“Sin duda que nos pone en una posición difícil para la carrera de mañana, porque el ritmo de todos es muy parecido, está muy competitivo y va a ser muy difícil pasar”.

“Ahora es cuestión de qué podemos hacer con estrategia y ojalá progresar, ese tendrá que ser objetivo. Va a ser difícil adelantar, pero tenemos un buen coche y lo intentaremos todo. Lo hemos hecho antes”.

Galería. Mira imágenes de Sergio Pérez en la calificación del GP de Estiria: