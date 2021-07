Pérez a Norris tras el incidente: la próxima vez puede ser diferente

Sergio Pérez inició su gran premio número 200 dentro de la Fórmula 1 desde la tercera posición, pero en menos de cinco vueltas descendió hasta la décima plaza consecuencia de un incidente con el McLaren de Lando Norris.

Durante el reinicio de la carrera luego de la salida del coche de seguridad en la primera vuelta por el abandono del Alpine de Esteban Ocon, Pérez intentó atacar al británico de la casa de Woking. El de Red Bull buscó el movimiento por el exterior de la curva 4, pero el hombre que largó en la primera línea defendió su posición lo que llevó a Checo a salirse a la leca y caer hasta la décima posición.

Este movimiento provocó una sanción de cinco segundos sobre Norris luego de que los comisarios consideraron que llevó a Pérez fuera de la pista. Posterior a la carrera, el inglés de McLaren calificó el intento de Checo como un movimiento “estúpido”.

Al hablar del accidente, Checo dijo que al momento de salirse de la pista su coche perdió la configuración y con ello su ritmo de carrera.

“Lando se escapó y no tuvo ningún daño, pero básicamente arruinaron la carrera después”, dijo Pérez en la zona de medios.

"Sí, tuve algunos daños. Supongo que fueron de la grava”.

“Pero obviamente, la próxima vez puede ser muy diferente. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito”.

El doble incidente con Leclerc

En su intento por remontar, Pérez tuvo un doble incidente con el Ferrari de Charles Leclerc en maniobras similares a la que él enfrentó con Norris. Los comisarios consideraron que Checo obligó al monegasco al salir de la pista en ambos momentos y le otorgaron una suma de 10 segundos de penalización.

Al hablar de esos dos momentos, el mexicano dijo: “Luego con Charles, íbamos con aire sucio, mucho tráfico y neumáticos muy viejos. Estaba frenando lo más tarde posible, quedándome sin pista, y terminamos en el contacto”.

“Tengo que revisar el incidente, pero sí, esa no es la forma en que me gusta correr y lo siento mucho si afecté la carrera de Charles porque esa no es la forma en que hago mis carreras".

“Siento mucho si acabé afectando a su carrera porque Charles es un piloto que corre muy duro, pero siempre al límite”.

El mexicano acotó que después de la competencia habló con Leclerc, pero entiende que el monegasco esté molesto por lo sucedido.

“Sí, básicamente, le dije que lo que pasó de mi parte pero obviamente no es suficiente. No es agradable cuando tienes este tipo de problemas, pero él sabe por mi parte que no soy esa clase de piloto y que no estoy a gusto conmigo mismo”.

GALERÍA: Sergio Pérez en el GP de Austria de F1

Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 1 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 2 / 25 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 3 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 4 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 5 / 25 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 6 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 7 / 25 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 8 / 25 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 9 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B , Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 10 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 25 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 12 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 13 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 14 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 15 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M , Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 16 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 17 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 18 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 19 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 20 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 21 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 22 / 25 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 23 / 25 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 24 / 25 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 25 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images