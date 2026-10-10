La parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Max Verstappen repitió lo hecho el viernes y obtuvo la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

El piloto neerlandés, ganador de la carrera sprint más temprano este sábado, marcó un tiempo de 1m31s373 en la Q3 para asegurarse su primera pole position oficial en Singapur, que además fue la 50ª de su trayectoria en la F1, en su 250ª participación en la máxima categoría.

Charles Leclerc, de Ferrari, quedó a solo 54 milésimas del tiempo de Verstappen, mientras que Lewis Hamilton, que lideró la Q1 y la Q2, tuvo que conformarse con el tercer puesto, a 0s123 de la pole.

Kimi Antonelli mostró un mejor rendimiento con su Mercedes actualizado después de haber quedado séptimo en la clasificación sprint del viernes, ya que el líder del campeonato se ubicó cuarto, a 0s189 de Verstappen.

Lando Norris ocupó la quinta posición y George Russell fue sexto, pero el piloto de Mercedes arrancará desde el fondo de la parrilla el domingo debido a un cambio de unidad de potencia que excede su asignación anual.

De esta manera, Oscar Piastri ascenderá al sexto lugar, seguido de Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg.

Franco Colapinto arrancará desde la 15ª posición y Sergio Pérez lo hará desde la 19ª.

La parrilla de salida para la carrera del GP de Singapur de F1 2026

George Russell arranca último por exceder las unidades de potencia asignadas para la temporada.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Singapur de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 15° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Singapur. El argentino llegó hasta la Q2, donde marcó un tiempo de 1m33s786 que lo 16°, pero gana un lugar por la sanción que debe cumplir George Russell.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Singapur de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Singpaur. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m35s123 que lo dejó 20° en la Q1, pero gana un lugar por la sanción que debe cumplir George Russell.