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Fórmula 1 GP de Singapur

La parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Esta es la parrilla de salida para la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Marina Bay.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen repitió lo hecho el viernes y obtuvo la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

El piloto neerlandés, ganador de la carrera sprint más temprano este sábado, marcó un tiempo de 1m31s373 en la Q3 para asegurarse su primera pole position oficial en Singapur, que además fue la 50ª de su trayectoria en la F1, en su 250ª participación en la máxima categoría.

Charles Leclerc, de Ferrari, quedó a solo 54 milésimas del tiempo de Verstappen, mientras que Lewis Hamilton, que lideró la Q1 y la Q2, tuvo que conformarse con el tercer puesto, a 0s123 de la pole.

Kimi Antonelli mostró un mejor rendimiento con su Mercedes actualizado después de haber quedado séptimo en la clasificación sprint del viernes, ya que el líder del campeonato se ubicó cuarto, a 0s189 de Verstappen.

Lando Norris ocupó la quinta posición y George Russell fue sexto, pero el piloto de Mercedes arrancará desde el fondo de la parrilla el domingo debido a un cambio de unidad de potencia que excede su asignación anual.

De esta manera, Oscar Piastri ascenderá al sexto lugar, seguido de Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg.

Franco Colapinto arrancará desde la 15ª posición y Sergio Pérez lo hará desde la 19ª.

La parrilla de salida para la carrera del GP de Singapur de F1 2026

1

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

7

 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

11

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

13

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)

17

 Alexander Albon
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

19

Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

21

 Isack Hadjar
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 George Russell (P)
(Mercedes)
  • George Russell arranca último por exceder las unidades de potencia asignadas para la temporada.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Singapur de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 15° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Singapur. El argentino llegó hasta la Q2, donde marcó un tiempo de 1m33s786 que lo 16°, pero gana un lugar por la sanción que debe cumplir George Russell.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Singapur de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Singpaur. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m35s123 que lo dejó 20° en la Q1, pero gana un lugar por la sanción que debe cumplir George Russell.

Fórmula 1 - GP de Singapur - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.373

S 194.118
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.054

1'31.427

0.054 S 194.003
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.123

1'31.496

0.069 S 193.857
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.189

1'31.562

0.066 S 193.717
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.339

1'31.712

0.150 S 193.401
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.374

1'31.747

0.035 S 193.327
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.487

1'31.860

0.113 S 193.089
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+0.852

1'32.225

0.365 S 192.325
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.996

1'32.369

0.144 S 192.025
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+1.408

1'32.781

0.412 S 191.172
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Singapur - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 19

1'31.529

S 193.787
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.110

1'31.639

0.110 S 193.555
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.366

1'31.895

0.256 S 193.015
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.424

1'31.953

0.058 S 192.894
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.550

1'32.079

0.126 S 192.630
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 16

+0.683

1'32.212

0.133 S 192.352
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.716

1'32.245

0.033 S 192.283
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.790

1'32.319

0.074 S 192.129
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.969

1'32.498

0.179 S 191.757
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.073

1'32.602

0.104 S 191.542
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+1.255

1'32.784

0.182 S 191.166
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.379

1'32.908

0.124 S 190.911
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.794

1'33.323

0.415 S 190.062
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+1.997

1'33.526

0.203 S 189.649
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+2.129

1'33.658

0.132 S 189.382
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+2.258

1'33.787

0.129 S 189.122
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Singapur - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 10

1'32.429

S 191.900
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.345

1'32.774

0.345 S 191.187
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

+0.346

1'32.775

0.001 S 191.185
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.456

1'32.885

0.110 S 190.958
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.647

1'33.076

0.191 S 190.566
6 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+0.718

1'33.147

0.071 S 190.421
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 10

+0.753

1'33.182

0.035 S 190.350
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.812

1'33.241

0.059 S 190.229
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+0.832

1'33.261

0.020 S 190.188
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.859

1'33.288

0.027 S 190.133
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+0.927

1'33.356

0.068 S 189.995
12 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+1.172

1'33.601

0.245 S 189.497
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+1.188

1'33.617

0.016 S 189.465
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 10

+1.345

1'33.774

0.157 S 189.148
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.374

1'33.803

0.029 S 189.089
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+1.740

1'34.169

0.366 S 188.354
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.794

1'34.223

0.054 S 188.247
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+1.860

1'34.289

0.066 S 188.115
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+2.517

1'34.946

0.657 S 186.813
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+2.694

1'35.123

0.177 S 186.465
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+3.555

1'35.984

0.861 S 184.793
22 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

S
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