Pilotos: La parrilla invertida devaluaría las victorias en F1

Si bien el intento de probar carreras clasificatorias con parrilla invertida fue bloqueado por Mercedes este año, parece probable que los responsables de la F1 sigan adelante con el plan para el próximo año, cuando sólo se necesitará el apoyo de la mayoría de los equipos.

Pero la idea no es apoyada universalmente por los aficionados, y muchos pilotos también han hablado en contra.

Una de las principales preocupaciones es que al mezclar el orden y dar la posibilidad de victoria a monoplazas más lentos, se le quitará mucho del valor que tiene un triunfo en la F1.

Daniel Ricciardo, piloto de Renault, dijo: "Me preocupa que si lo añadimos de forma artificial y mezclamos la parrilla, y cada piloto obtiene una victoria en la F1, ¿el valor de una victoria en la F1 mantiene lo que tiene hoy en día?

"Creo que ahí es donde va a estar, esa línea fina y ese equilibrio. Esa es mi preocupación".

"Es difícil porque queremos carreras más emocionantes, pero aún así, la F1 y creo que todo el mundo que tenga el gran trofeo, debería tener un cierto nivel de valor. Y tal vez eso se vería disminuido de alguna manera con una parrilla invertida".

Sergio Pérez, de Racing Point, apoyó la opinión de Ricciardo de que las victorias en carreras de parrilla invertida no necesariamente tendrían el mismo valor que las ganadas con el formato actual.

"Vi un comentario de Toto Wolff sobre esto, que dijo que la Fórmula 1 no es la lucha libre", dijo el mexicano.

"Estoy de acuerdo. Creo que el problema de la Fórmula 1 son las diferencias entre los equipos, que están trabajando muy duro para arreglar para 2022, y espero que eso suceda".

"No creo que la Fórmula 1 necesite algo tan artificial para mezclar las carreras. No creo que si ganas una carrera en una parrilla invertida, será la misma sensación que la de conseguir una victoria en un gran premio. No creo que sea una buena idea para este deporte.

Max Verstappen dijo que no tenía sentido que los equipos de F1 gastaran millones en tratar de crear el auto más rápido, sólo para luego tener jefes que lo hicieran arrancar en la parte de atrás.

"No me gusta. Es simplemente artificial y tratar de crear un espectáculo, que creo que no es lo que la Fórmula 1 representa", dijo el piloto de Red Bull. "No es lo mío".

"El auto rápido debería estar en la parte delantera. Para eso trabaja todo el mundo, así que, ¿por qué tratar de manipular el espectáculo? Y al final del día, probablemente los autos terminarán en la misma posición de todos modos, pero no es lo que la Fórmula 1 representa".

"Tiene que ser sobre el rendimiento puro y, ya sabes, eso es para lo que trabajas. Quieres ser el equipo más dominante y competitivo y quieres empezar en la primera fil".

Carlos Sainz, de McLaren, reconoce, sin embargo, que aunque había reservas sobre la idea, también había cierta curiosidad por ver cómo se desarrollaría un fin de semana de parrilla invertida.

"Estoy en dos mentes en realidad, estoy indeciso", dijo. "Tengo un poco de curiosidad por saber qué pasaría en la F1 con las carreras de parrilla invertida".

"Creo que tengo esa curiosidad de potencialmente probarlo un día y ver cómo va, y ver cómo condimenta las cosas y lo que sucede con la F1 en general una vez que se introduce ese formato".