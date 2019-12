Brawn responde a las críticas de la parrilla invertida

El propietario de la F1, Liberty Media, mantiene conversaciones con los equipos y la FIA sobre la posibilidad de probar carreras de clasificación con parrilla invertida en eventos seleccionados para 2020 con el fin de mejorar el espectáculo.

Por ahora, la propuesta ha recibido críticas de parte de pilotos como Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Por ejemplo, el alemán la calificó de una forma "completamente equivocada" de atacar los problemas del espectáculo.

Después del Gran Premio de Singapur, Brawn se dirigió a "una variedad de declaraciones de pilotos y expertos" con respecto a la propuesta, que dijo que todavía estaba siendo discutida.

"Para tratar de aclarar la situación y evitar malentendidos, hay discusiones sobre la posibilidad de experimentar en 2020 con cambios en el formato de calificación con el objetivo de hacer un fin de semana de grandes premios un poco menos predecible", dijo Brawn. "Quiero hacer hincapié en la palabra `experimento' porque de eso se trata, de una pequeña muestra para establecer las direcciones para el futuro.

"Todos somos muy conscientes de que el actual formato de clasificación es emocionante y espectacular, pero lo que también es importante es asegurarse de que la carrera, el punto culminante del fin de semana, sea lo mejor que pueda ser. Y como, no importa cuántas simulaciones se hagan, no hay medida más precisa que la pista.

“La Fórmula 1, los equipos y la FIA están estudiando la posibilidad de un formato revisado para un pequeño número de eventos para la próxima temporada.

"Con regulaciones deportivas y técnicas estables para el 2020, es el momento perfecto para tales evaluaciones."

Brawn instó a los escépticos sobre estos cambios de formato a que acepten cualquier experimento, ya que su objetivo es hacer que la F1 sea más emocionante.

"Todavía no se ha tomado ninguna decisión porque estamos ultimando todos los detalles, pero las reacciones recibidas hasta ahora son, en su mayoría, positivas", añadió.

"Entiendo que los puristas puedan estar preocupados, pero no debemos tener miedo de llevar a cabo un experimento, de lo contrario no podremos progresar. No queremos cambiar solo por hacerlo; queremos mejorar nuestro deporte, porque, al igual que el desarrollo de los coches, si te quedas quieto te arriesgas a retroceder".

