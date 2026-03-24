Palmer: Las negociaciones entre Verstappen y Mercedes "se van a producir"

El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de F1 TV, Jolyon Palmer, confía en que se producirán conversaciones entre Max Verstappen y el director de Mercedes, Toto Wolff.

El cuatro veces campeón se enfrenta actualmente a problemas de fiabilidad con su monoplaza de Red Bull. Ocupa el octavo puesto en la clasificación de pilotos con ocho puntos, mientras que Mercedes ha dominado el inicio de la temporada. La escudería de Brackley ha ganado los dos Grandes Premios de Australia y China, así como la carrera sprint de China.

La temporada pasada circularon rumores que vinculaban a Verstappen con un posible fichaje por Mercedes, pero finalmente confirmó su compromiso con Red Bull hasta 2026 y tiene contrato con el equipo hasta 2028. Sin embargo, tras ver el dominio de Mercedes en lo que va de temporada, Palmer está convencido de que es probable que se vuelvan a producir conversaciones entre ambas partes.

"La conversación va a tener lugar porque Red Bull, como dijimos el año pasado, no va a ganar el título este año", afirmó Palmer durante el podcastde F1 Nation.

"Al final del año pasado acerté por dos puntos. Parece que tienen muchísimo trabajo por delante, y Max no está aquí para acabar octavo en la clasificación. No está aquí para ni siquiera luchar por el podio.

Va a buscar la forma de entrar en ese Mercedes porque tienen el mejor coche. Como mínimo, estarán en la lucha por el campeonato también durante los próximos dos años".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Y si eres Toto, tienes la oportunidad de fichar a Max, pero te enfrentas a la amenaza de que otros equipos se acerquen. Así que tu ventaja inicial de este año solo va a ir disminuyendo.

"No puedes ignorar el hecho de que Max Verstappen te está llamando, y ya vimos esas conversaciones el año pasado, y hubo un poco de tensión. Fue en Austria, en la rueda de prensa, donde George dijo: “Bueno, un momento, ¿por qué estamos hablando todos de que él me va a sustituir? Yo le gano a Kimi todo el tiempo. Así que él debería estar preocupado”.

"Así que imagínate que el título está al caer y eso como telón de fondo", indicó el expiloto.