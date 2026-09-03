Palmer duda que Oscar Piastri pueda igualar a Lando Norris en McLaren
Jolyon Palmer ha cuestionado si Oscar Piastri puede consolidarse como lo hizo Lando Norris en McLaren.
El expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer ha puesto en duda si Oscar Piastri puede consolidarse como un igual de Lando Norris en McLaren.
La forma actual de Piastri ha sido objeto de escrutinio tras el Gran Premio de los Países Bajos. Mientras Norris logró una victoria dominante en Zandvoort, la segunda de la temporada, Piastri tuvo dificultades para igualar el ritmo del campeón de 2025. El piloto australiano terminó sexto.
Hablando en el podcast F1 Nation, Palmer analizó cómo la forma de Piastri en relación con su compañero de equipo ha cambiado de 2025 a 2026.
"Lo interesante para mí sobre Oscar es que, cuando miras su carrera frente a Lando, fue la primera mitad del año pasado cuando estuvo inmenso, ¿no? Y estaba mostrando esa forma que pensábamos que lo llevaría a un campeonato", explicó Palmer.
"Aparte de eso, ahora ha tenido tres años en los que ha estado un poco a la sombra de Lando, pero con algunas buenas actuaciones. Así que, en 2024, tuvo un gran par de victorias, pero estuvo claramente a la sombra de Lando. El año anterior a ese, era novato, y había mucho más trabajo por hacer. Y este año vuelve a sentirse como si hubiera caído en la sombra de Lando.
"Ahora mismo me interesa, más que tener respuestas, si Oscar puede consolidarse como un igual de Norris o si simplemente está empezando a volver a ser el tipo que puede acercarse en un buen día, pero no necesariamente estar a la altura de los máximos de Lando."
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
El expiloto de IndyCar James Hinchcliffe, que estuvo junto a Palmer y al presentador Tom Clarkson en el podcast, sostuvo que es posible que Piastri recupere el impulso.
"Creo que es muy posible", dijo. "Mira la situación inversa de hace un año, cuando parecía que Lando había perdido un poco el ritmo y Oscar dominaba dentro del equipo, y luego, aparentemente de la noche a la mañana, el poder cambió de manos.
"La dinámica cambió, y el impulso se inclinó a favor de Lando. Creo que los dos estaban lo suficientemente cerca como para que, sin duda, Oscar pudiera recuperar esa forma y estar un poco más cerca de Lando o incluso por delante de él si encuentra esa forma perfecta."
Norris ocupa actualmente el cuarto lugar del campeonato de pilotos con 159 puntos y Piastri es séptimo con 104 puntos.
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