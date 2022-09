O'Ward rueda con un McLaren Fórmula 1 en el circuito de Barcelona

El equipo McLaren está realizando un test con tres pilotos procedentes de IndyCar como parte de su programa de desarrollo de pilotos con un coche de la temporada anterior luego de haber firmado múltiples contratos que, al final, sufrieron modificaciones.

El piloto mexicano Patricio O’Ward se encuentra junto al español Alex Palou y el estadounidense Colton Herta rodando con el McLaren de 2021 denominado MCL35L, un coche que era una evolución de la temporada 2020, momento en que el reglamento técnico se congeló dada la crisis por la pandemia por COVID19.

Durante el inicio de la tarde de este miércoles, O’Ward ha utilizado las redes sociales para colocar algunas fotografías de su experiencia sobre el monoplaza de Fórmula 1, siendo esta la segunda ocasión que se pone a los controles de un coche de este tipo.

“Olvidé lo mentales que son estas cosa. Nunca envejece. Gracias por todo @McLarenF1”, escribió en inglés en su cuenta de Twitter antes de agradecer a Zak Brown, jefe de McLaren por la oportunidad: “@ZBrownCEO, amando cada segundo de esto”.

Los comentarios de O’Ward también fueron en español y agregó: “Se me olvida lo loco que están estos autos No... MMS (no mames-una expresión para denotar sorpresa) ....”

O’Ward rodó en el test de Abu Dhabi de jóvenes pilotos en Yas Marina en diciembre pasado por primera ocasión con un McLaren de Fórmula 1. En esta ocasión este nuevo test es parte del nuevo acuerdo que firmó con la casa de Woking para extender su estadía con ellos en Arrow McLaren ante las dificultades que desató el acuerdo de Colton Herta quien se convirtió en protegido del equipo británico a pesar de competir con Andretti Autosport.

O'Ward se mantendrá en IndyCar con Arrow McLaren para la temporada 2023 junto a Felix Rosenqvist y el estadounidense Alexander Rossi, quien se integrará procedente de Andretti, esto luego de que el acuerdo con Alex Palou no se concretó.

El piloto español había informado primero de un acuerdo con McLaren y desmintiendo unas horas después el comunicado de Ganassi Racing quienes informaban de una extensión de su estadía. Al final, el campeón 2021 de IndyCar se mantendrá en Ganassi para la próxima campaña tras solucionar las diferencias.

Patricio O'Ward, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images