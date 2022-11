O'Ward y su debut en Abu Dhabi: listo por si hay una oportunidad en F1

El 2022 ha sido un año de mucho movimiento para el mexicano Patricio O’Ward, piloto de Arrow McLaren en IndyCar, pero que ha alternado su trabajo en la serie americana donde peleó por el campeonato con su programa de pruebas de Fórmula 1 para la casa de Woking quienes lo han alistado para debutar este viernes en una práctica libre de un gran premio.

Los equipos de F1 están obligados a colocar a jóvenes pilotos en dos prácticas libres de viernes de grandes premios durante 2022. Alex Palou tuvo su oportunidad con McLaren en Austin y ahora es el turno del mexicano.

Mientras varios medios mexicanos especulan con cada test como un nuevo acercamiento para llegar a la Fórmula 1, O’Ward no quiere ponerse esa presión y prefiere disfrutar el momento, en especial por las lecciones que ha aprendido estos años.

“Estoy muy agradecido con Zak Brown (CEO de McLaren), porque ha sido muy lindo conmigo y me ha dado oportunidad que en mi vida me hubiera esperado”, dijo el mexicano en entrevista.

“Estoy emocionado de lo que puede llegar en el futuro, por ahora, lo único que se ve es el próximo paso, hay que tomarlo así, hacerlo bien y esperar que cuando se alineen las cosas pasarán cosas buenas”.

El mexicano tiene en claro que su oportunidad para llegar a F1 no se ha cerrado, pero no debe ser eso su prioridad.

“Él (Zack) me ha dicho, ‘tu sigue haciendo tu trabajo’. Viendo todo lo que ha pasado este año no puedes planear nada, si vas a planear todo te va a salir mal. No va a salir como el plan, especialmente si estas planeado a dos, tres cuatro años, porque el mundo de las carreras cambia muy rápido”.

El ejemplo más claro fue la misma situación de O’Ward donde en 2019 estaba proyectado para llegar con AlphaTauri, pero la falta de puntos en la superlicencia por una complicación con la FIA le abrió la puerta para integrarse a McLaren y regresar a IndyCar.

“Solo debo estar listo para cuando se abra una puerta. Hay ocasiones en que la puerta está abierta y, en otras cerradas, pero hay que saber estar listo”.

Los test que ha realizado este año en Francia y en Austria con un coche de 2021 le han permitido al mexicano estar más preparado para lo que afrontará este viernes, una situación distinta a la de hace un año cuando debutó en el test de novatos.

“Lo que he sentido con las pruebas es que ya me siento más normal al conducir el coche, ya no digo “ay wey”. Son coches sorprendentes”, finalizó.