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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Otmar Szafnauer deja la puerta abierta a su regreso a la F1, pero sería en un papel diferente

Otmar Szafnauer sigue abierto a volver a la Fórmula 1, aunque no en la posición que ya se le ha visto antes en el paddock.

Lydia Mee
Publicado:
Otmar Szafnauer

El exdirector de Force India, Aston Martin y Alpine, Otmar Szafnauer, ha revelado que sigue abierto a volver a la Fórmula 1, aunque afirma que, de producirse, su regreso al paddock podría no ser en calidad de director de equipo.

Szafnauer, que pasó más de una década al frente de la escudería de Silverstone durante sus etapas como Force India y Racing Point antes de dejar Aston Martin para convertirse en director de Alpine, habló sobre su futuro en el podcast "High Performance Racing" .

"Me llena mucho", dijo el hombre de 62 años sobre el podcast. "Pero lo que echo de menos es el carácter competitivo de la Fórmula 1. Lo que no echo de menos son los viajes y algunas otras cosas.

"Pero si puedo aportar algo para mejorar un equipo o crear uno… Tiene que ser al nivel adecuado, y tengo que aportar valor; no necesariamente como director de equipo, porque ya he pasado por eso.

"Y parece que, hoy en día, los directores de equipo suelen ser más bien antiguos ingenieros de carrera".

Añadió: "Y, en mi opinión, algunos de los ingenieros de carrera —no todos, con el debido respeto— tienen un perfil de habilidades diferente al que, en mi opinión, se requiere para ser un director de equipo de éxito".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Otmar Szafnauer, director del equipo Alpine F1 Team

Foto de: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Al reflexionar sobre su salida de Aston Martin tras la llegada de Martin Whitmarsh como director general del grupo, advirtió contra las estructuras de liderazgo diluidas.

"Yo era director ejecutivo y director del equipo. Él llegó como director ejecutivo del grupo", explicó Szafnauer. "Y en cuestión de semanas se hizo cargo de la mayor parte de mis responsabilidades, alrededor del 80 % de ellas. Me dijo: “Puedes ocuparte de ese 20 % en el circuito”, y yo pensé que no puede haber dos papas".

Desde su salida de Alpine tras el Gran Premio de Bélgica de 2023, Szafnauer se ha unido a los copresentadores Jake Humphrey y Rob Smedley en el podcast "High Performance Racing ". También se ha convertido en director ejecutivo de Van Amersfoort Racing y ha lanzado la aplicación EventR.

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