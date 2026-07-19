Oscar Piastri es “demasiado limpio” para los coches de F1 de 2026, dice Stella

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha atribuido las dificultades actuales de Oscar Piastri a un estilo de conducción que es incompatible con la maquinaria nueva de la Fórmula 1 para 2026.

Puede parecer lejano, pero hace apenas siete meses, Piastri era aspirante al título mundial en la final de Abu Dhabi. Pero desde entonces la F1 ha pasado a coches más pequeños y ágiles, con la gestión de la energía ahora como un factor clave para lograr rendimiento, y el piloto de McLaren ocupa solo la sexta posición en la clasificación, con 82 puntos frente a los 97 de su compañero Lando Norris.

El contraste es especialmente marcado en la clasificación, donde Piastri ha sido dominado 9-1 por Norris desde el parón de abril, con una diferencia media entre ellos de 0.099s. El australiano se ha clasificado séptimo en todas las sesiones de clasificación desde Canadá salvo una: fue octavo en la clasificación principal en Silverstone.

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"Creo que los pilotos están hablando de que esta generación de coches requiere un determinado estilo de conducción", dijo Stella a Sky Sport Alemania. "Básicamente, si simplemente intentas conducir demasiado limpio, el tiempo por vuelta no llega. Tienes que atacar el coche, tienes que aceptar que el coche derrape, tienes que ser extremadamente activo.

"Y este es un estilo de conducción que le sale más natural a Lando que a Oscar. Estamos trabajando con Oscar para asegurarnos de que su aplicación natural en términos de aportación al volante tenga en cuenta estas características. Hemos visto esto en algunos otros compañeros de equipo, como Antonelli y Russell, a veces Hamilton y Leclerc.

"Así que creo que resolveremos esto y Oscar podrá expresar todo el alcance de su talento".

Piastri se clasificó séptimo para el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana después de meter las ruedas en la grava en Stavelot en su primera vuelta de la Q3, con Norris logrando la tercera posición en la parrilla, aunque tiene una sanción de diez lugares. El de Melbourne terminó a 0.215s del coche hermano y no lo ayudó un problema hidráulico que acortó su rodaje del viernes.

"Creo que las dificultades que he tenido hoy no han estado relacionadas con eso", aclaró. "Simplemente ha sido un coche muy difícil de conducir y muy, muy duro. Si puedes equilibrarlo al límite, entonces el tiempo por vuelta parece estar ahí, pero equilibrarlo al límite es bastante complicado".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Preguntado sobre qué es exactamente lo que le falla cuando está al límite, Piastri explicó: "Un poco de todo, dependiendo de dónde exactamente lo coloques y de hacia dónde sople el viento, de qué tipo de curva estés tomando. No es un problema claro de un solo tipo, lo cual creo que, cuando tienes dificultades con un poco de todo, probablemente sea que eso es simplemente de lo que el coche es capaz y extraer algo más de él es... En realidad solo necesitas más carga aerodinámica.

"Pero la parte trasera del coche ha sido definitivamente un desafío los últimos dos fines de semana en particular. Obviamente hoy ha hecho bastante viento, Silverstone fue bastante ventoso, así que no sé si eso ha añadido dificultad, pero definitivamente no ha sido fácil".

Información adicional de Ronald Vording

Fotos del GP de Bélgica - sábado