Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Oscar Piastri: Lo que me hizo rápido la temporada pasada ahora es mi “perdición”

El australiano ha revelado que las técnicas de conducción que le ayudaron a luchar por el campeonato de Fórmula 1 de 2025 se han convertido en un lastre bajo la nueva normativa

Alex Harrington

Publicado: 22 oct 2026, 19:38

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

El piloto de McLaren Oscar Piastri ha admitido que las fortalezas que lo convirtieron en un aspirante al título durante la temporada 2025 de Fórmula 1 se han convertido en sus mayores debilidades mientras lucha por adaptarse a las regulaciones de este año.

El australiano ocupa el séptimo lugar en el campeonato con solo 138 puntos y aún sin una victoria en un gran premio esta temporada. Su compañero de equipo y vigente campeón Lando Norris se sitúa apenas un peldaño por encima de él en la clasificación, pero con muchos más puntos: 201. Con la F1 iniciando ahora su triple cita americana, Piastri cree que poco a poco empieza a sentirse más cómodo con el coche.

Preguntado por la afirmación del CEO de McLaren Racing, Zak Brown, de que ha vuelto a ser el piloto de antes, Piastri dijo en la rueda de prensa de la FIA en Austin: “Sin duda fue difícil encontrarlo durante un tiempo, pero siento que la última triple cita fue definitivamente más cercana a donde quería estar.

“Definitivamente todavía no estoy al nivel al que aspiro, pero vuelvo a estar en el rango en el que debería estar. No ha sido ningún secreto que este año ha sido complicado en términos de entender el coche de este año.

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“Pero siento que en las últimas semanas ha empezado a encajar un poco más. Sigue siendo muy difícil, pero estamos encontrando la manera”.

Admitió que ha cambiado muy poco en el coche y que la mayor parte del trabajo ha sido en sí mismo.

“Hemos probado varias cosas, pero lo que ha sido complicado este año no se puede arreglar rápidamente. Incluso intentar arreglarlo en general no es nada fácil”, añadió.

“Ha sido mucho trabajo duro en cuanto a cómo me adapto al coche, porque las cosas que me funcionaban tan bien en algunos momentos del año pasado son, en cierto modo, las cosas que son mi perdición en muchos fines de semana de este año.

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“Cuando no puedes confiar en las cosas en las que normalmente quieres confiar, siempre es difícil, tanto en términos de adaptarte realmente, como también, cuando has estado acostumbrado a que algo funcione para ti durante mucho tiempo, intentar alejarte de eso; también hay un desafío mental en ello”.

Los comentarios de Piastri llegan tras su admisión, después de un difícil Gran Premio de Singapur, de que McLaren no tiene “respuestas mágicas” esta temporada, y el jefe de equipo Andrea Stella añadió que el coche no cambiará lo suficiente como para ayudar a la situación hasta el próximo año.

McLaren es tercero en el campeonato de constructores, siete puntos por delante de un Red Bull en plena remontada, cuyo Max Verstappen llega tras dos victorias consecutivas en grandes premios. El equipo de color papaya esperará que este nuevo rendimiento encontrado en Milton Keynes se tome un fin de semana libre en el Circuit of the Americas.

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