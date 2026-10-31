Fórmula 1 GP de México

Oscar Piastri: McLaren gestionó la altitud de México “mejor de lo que esperaba”

El piloto de McLaren cree que aún tiene más por mostrar tras una vuelta “desordenada” con neumáticos blandos en la FP2

Alex Harrington

Publicado: 31 oct 2026, 0:38

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El piloto de McLaren Oscar Piastri se marcha de la FP2 en el circuito de Ciudad de México con optimismo, al confirmar que su coche se adaptó mejor a la gran altitud de lo que esperaba. Esto ocurre pese a que el piloto tuvo una simulación de clasificación "bastante caótica".

El circuito Autódromo Hermanos Rodríguez está situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. El aire enrarecido deja a los equipos rodando con muy poca carga aerodinámica y una mala refrigeración, lo que lo convierte en uno de los fines de semana más desafiantes del calendario.

Hablando después de la FP2, Piastri dijo que las condiciones no habían sido tan complicadas como temía.

“Fue difícil, sin duda, pero no creo que necesariamente peor de lo que esperaba; en todo caso, probablemente fue un poco mejor de lo que esperaba. Así que sí, todo se sintió bien. Creo que parecimos ser relativamente competitivos, la verdad.”

El australiano admitió que su vuelta con neumático blando no terminó de salirle bien, pero consideró que el ritmo de base del equipo de color papaya es fuerte.

“Mi vuelta con blandos en la FP2 fue bastante caótica, pero sentí que el ritmo general parece estar ahí. Así que Ferrari parecía muy fuerte, lo cual supongo que era de esperar en una pista como esta, pero creo que tuvimos un día bastante bueno.”

Piastri dijo que corregir sus errores debería colocarlo mucho más arriba en la clasificación, pero advirtió que batir a Ferrari sería difícil.

“Hubo un par de errores muy grandes, así que soy optimista de que, si puedo corregirlos, también estaré mucho más arriba, lo cual es una buena sensación. Así que creo que intentar batir a Ferrari mañana va a ser muy difícil, por lo que parece. Y está todo muy apretado, diría, en toda la parrilla, así que vas a tener que estar al máximo nivel.”

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Preguntado sobre cómo había adaptado su pilotaje a las condiciones, Piastri dijo que el bajo agarre no era nada nuevo con el reglamento de este año.

“Es duro. Simplemente hay un agarre increíblemente bajo. Creo que, con los coches de este año, sinceramente, es una historia similar en la mayoría de los sitios, así que aquí no se siente tan dramático. Pero siempre es un reto, no solo para el coche en términos de equilibrio, sino para refrigerar los motores este año; siempre es muy difícil.”

El piloto de Mercedes George Russell sugirió el jueves que el turbo más pequeño de Ferrari podría darle “una ventaja considerable” en altitud, con las reglas de 2026 habiendo eliminado el MGU-H que antes ayudaba a eliminar el retraso del turbo.

Pero Piastri no está de acuerdo en que el turbo vaya a ser el factor decisivo, y añadió que Ferrari no parecía especialmente rápido en recta.

“Parecieron muy rápidos hoy. No creo que el turbo vaya a marcar tanta diferencia como pensábamos. En todo caso, parecieron un poco lentos en las rectas, así que esperemos y veamos mañana. Definitivamente en algunas circunstancias les ayudará, pero creo que en condiciones normales no es un factor tan grande como pensábamos al principio.”

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