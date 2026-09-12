Oscar Piastri desconcertado por la mala sesión de clasificación en el Madring

Un desanimado Oscar Piastri calificó su sesión de clasificación para el Gran Premio de España de "impactante" y "desastrosa", tras terminar séptimo, mientras que su compañero de equipo McLaren de Fórmula 1, Lando Norris, se hizo con la pole position.

Piastri ha tenido problemas para encontrar el ritmo durante todo el fin de semana en el nuevo circuito de Madrid. Salvo en la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3), no logró situarse entre los seis primeros en ninguna sesión de entrenamientos ni en ningún segmento de la clasificación en Madrid.

Tras ser 0,360 s más lento que Norris en la Q1 y quedar a 0,331 s en la Q2, Piastri volvió a quedar séptimo tras su primera vuelta en la Q3, aunque a solo 0,017 s del británico.

Sin embargo, el australiano solo mejoró en 0,248 s en su segundo intento, mientras que Norris, a pesar de lo que McLaren describió como una pérdida de tres décimas en la última curva, ganó nada menos que siete décimas para auparse a la pole.

Piastri calificó su segunda vuelta en la Q3 de "bastante impactante" en Sky Sports F1 y ofreció más detalles a la prensa escrita.

"La verdad es que fue una de esas sesiones en las que hay que pulsar el botón de reinicio y volver a intentarlo", afirmó. "No es que tuviera grandes dificultades, sino que fue bastante desordenada. En la primera vuelta de la Q1 tuve que abortar, y eso te saca un poco de la secuencia y del ritmo. En un circuito como este, es muy fácil perder mucho tiempo, así que ahí se acabó todo.

"Además, en cuanto a mi última vuelta en la Q3, no me sorprende que estuviera tan lejos. Fue bastante… mala. Así son las cosas a veces, por desgracia".

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Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Creo que ha sido un fin de semana un poco mejor, como en Monza, en el sentido de que, al menos, estoy más contento con el comportamiento del coche. Y hoy simplemente ha sido una de esas sesiones".

Cuando se le preguntó si en algún momento pensó que el coche podría alcanzar la pole, basándose en la hazaña de su compañero de equipo, Piastri respondió: "Probablemente no. Creo que, si hacías un buen trabajo, daba la sensación de que se podía subir más arriba de donde más o menos nos habíamos quedado. Pero creo que conseguir la pole fue, sin duda, un trabajo impresionante".

Desde el parón de abril (incluidas las carreras sprint), Norris ha superado a Piastri en la clasificación en 13 ocasiones frente a las 2 de este último, con un desfase medio de 0,123 s.