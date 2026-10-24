Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Piastri compara los baches de Austin con un "salto de motocross" tras la clasificación

Oscar Piastri comparó un bache en la curva 1 del Circuito de Las Américas con un “salto de motocross”

Lydia Mee Stuart Codling

Publicado: 24 oct 2026, 23:53

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

Oscar Piastri, piloto de McLaren, comparó el bache en la aproximación a la curva 1 del Circuito de las Américas con "un salto de motocross" tras clasificar en la séptima posición para el Gran Premio de los Estados Unidos.

El piloto australiano terminó a 0.768 segundos del autor de la pole y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, mientras que su compañero de equipo Lando Norris finalizó octavo tras perder el tiempo de su última vuelta en la Q3 por una infracción de límites de pista.

La superficie del trazado ha sido un tema principal de conversación durante todo el fin de semana, después de que el tetracampeón Max Verstappen calificara los baches como "inaceptables". Aunque Piastri afirmó que la mayor parte del reasfaltado ha mejorado con respecto al año pasado, señaló las zonas de frenada de las Curvas 1 y 19 como áreas problemáticas.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

"La mayor parte de la pista es probablemente mejor de lo que ha sido en años anteriores", explicó Piastri cuando se le preguntó su opinión sobre la superficie del circuito. "Pero el bache al entrar a la Curva 1 es un poco como un salto de motocross. Y el de la Curva 19 no es mucho mejor.

"Por lo tanto, en clasificación no es tan malo porque frenas después del bache. Pero en la carrera de mañana, vas a estar frenando justo sobre ese bache. Especialmente si estás rebasando a alguien en la Curva 1".

Piastri añadió que los pilotos ya habían planteado el problema ante la FIA.

"Hemos hablado de ello con la FIA. Están al tanto. Y estoy seguro de que estará solucionado para el próximo año", agregó.

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Al piloto de 25 años también se le preguntó sobre la nueva edificación que se eleva sobre la Curva 1, la cual incluye teleféricos que transportan a los espectadores, y si esto había cambiado sus puntos de referencia. La sede social de última generación fue introducida para la carrera de 2026 y ofrece a sus miembros acceso al circuito y a sus instalaciones durante todo el año, entre muchos otros beneficios.

"En realidad no", explicó Piastri. "Solo hay un poco más de ambiente. Hay un poco más de actividad. Antes mirábamos hacia el cielo y ahora tienes... puedes ver a algunas personas más en los teleféricos.

"La primera vez pensé: 'De acuerdo, eso está bastante cerca'. Pero después de eso, creo que contribuye al ambiente de alguna manera. Así que no ha cambiado mucho".

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