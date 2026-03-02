La Fórmula 1 se prepara esta semana para la primera carrera de la temporada 2026, aunque algunos planes de viaje se verán afectados por la inestabilidad en Oriente Medio. Desde los ataques militares en la región, varias aerolíneas han cancelado temporalmente sus vuelos desde y hacia Catar y Dubái, dos importantes conexiones para los vuelos a Asia y Oceanía.

Por el momento, el director general de no ve motivo para el pánico. Está convencido de que "todo el mundo aquí estará listo para la carrera" y afirma que es principalmente responsabilidad de la Fórmula 1 cambiar algunas reservas de vuelos para que el fin de semana de la carrera pueda transcurrir con normalidad.

"En las últimas 48 horas hemos tenido que reorganizar los vuelos", afirma Auld en declaraciones a la cadena australiana Channel Nine. "Eso es en gran parte responsabilidad de la Fórmula 1. Ellos coordinan a los equipos, los pilotos y todo el personal necesario para que este evento sea posible. Son muchos".

La organización del GP de Australia no espera que la agitación en Oriente Medio tenga ningún impacto. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images a través de Getty Images

"Por lo que tengo entendido, todo está ya organizado, todo el mundo estará aquí listo para la carrera y los aficionados no notarán ninguna diferencia". En Fox Sports, Auld añade: "Estoy seguro de que la Fórmula 1 está anticipando cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Por el momento, no hay ningún problema para nosotros, pero me imagino que estarán pensando en qué hacer con su calendario si fuera necesario".

Auld también informa de que se utilizarán tres vuelos chárter para que unos 500 empleados de la F1 puedan viajar a Melbourne desde Europa. Aparte de esta cuestión, Auld no prevé más problemas para el Gran Premio de Australia. "Todo el material está aquí y listo para su uso. Nos encontramos en una posición en la que tenemos plena confianza en que no habrá ningún impacto", concluye el director del Gran Premio de Australia.

La F1 sigue de cerca la situación

Hasta ahora, los disturbios en Oriente Medio han obligado al proveedor de neumáticos Pirelli a cancelar sus pruebas en Baréin para garantizar la seguridad del personal. En el Circuito Internacional de Baréin, McLaren y Mercedes iban a probar los neumáticos de lluvia para la próxima temporada.

Aún no está claro si el conflicto en esa región tendrá consecuencias para el calendario de Fórmula 1. El Gran Premio de Baréin y el Gran Premio de Arabia Saudí se celebrarán los días 12 y 19 de abril, respectivamente, por lo que la Fórmula 1 aún no ha tomado ninguna decisión sobre la celebración de estos eventos. No obstante, la Fórmula 1 está siguiendo de cerca la situación en la zona.